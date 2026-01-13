出席「懷念經國先生音樂會」 蔣萬安沒提與蔣經國關係

對於昨日爆出的北農改選風波以及國民黨主席鄭麗文稱「台灣人不妨礙也是中國人」一說，蔣萬安完全沒有回應，快步經過。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今年是前總統蔣經國去世38週年，復興崗文教基金會今(13日)在大安森林公園舉辦「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」。台北市長蔣萬安也出席，致詞時表示，每年來參加懷念音樂會，心情都很特別，經國先生對這片土地的愛跟熱情，一直溫暖到現在。蔣萬安也引用蔣經國名言，「今天不做明天就會後悔」，表示這不是掛在牆上的標語，而是每天跨進市府、走進基層的精神。不過蔣萬安隻字不提與蔣經國血緣關係，「蔣」字在致詞稿中也幾乎沒出現。

蔣萬安提到，市府推動6條捷運線動工，不只是交通建設，也是給市民安全回家的路；推動都更，提供更安全的居住環境。另外，他日前也宣布營養午餐免費，之前還要生生喝鮮奶政策，讓孩子在關鍵成長階段吃得營養、開心。蔣萬安說，推動這些政策雖然會遇到困難跟阻力，但是跟人民站在一起，堅持下去就會知道是對的。

他感謝在場各位「把青春獻給國家，忠誠獻給經國先生」。他願經國先生精神照亮台北街頭，也照亮每個人的心。同時祝民眾農曆新年快樂，馬到成功。

對於昨日爆出的北農改選風波以及國民黨主席鄭麗文稱「台灣人不妨礙也是中國人」一說，蔣萬安完全沒有回應，快步經過。

活動由復興崗文教基金會、國軍退輔會、救國團共同主辦，台北市文化局及中華民國團結自強協會合辦，今年已邁入第8年。

復興崗文教基金會今(13)在大安森林公園舉辦「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也出席致詞。(記者蔡愷恆攝)

