出席「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」陳其邁分享高雄智慧防災經驗打造韌性城市

【記者 王雯玲／高雄 報導】面對極端氣候、地震與複合式災害等，打造韌性城市因應挑戰，成為亞太區域的重要課題，日本台灣交流協會與國立陽明交通大學合作，舉辦「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」，邀請高雄市、台南市、熊本市、仙台市以及產業、學研界代表，進行專題演講和防災實務經驗交流，市長陳其邁今(30)日出席分享高雄智慧防災經驗，指出城市間的交流、中央地方更緊密的合作，對於建立完整的應變機制與災害預防、重建、復興的重要性，也期望透過論壇交流，激發想像與創新做法，增進人民安全與更多緊密合作的機會。

廣告 廣告

陳其邁致詞時談到全球極端氣候的挑戰越來越嚴峻，並以高雄這幾年颱風的強度、頻率，指出災害比過去更為嚴重、複雜，常常也伴隨著地震所引起的複合性災害，同時也以311日本地震、921台灣地震為例說明。

他進一步分析台灣、日本的地理環境，探討城市治理的重要課題，並談到921地震重建條例係參考阪神大地震所做的防災跟制度規劃；隨著近年防災體系越來越完整，也透過各式資料、政府間的協調、災害重建累積經驗，他表示，日本在地震預防與城市復興，包括應變反應機制、制度的調整，對台灣具有參考價值。陳其邁也感謝奧正史所長、台日交流協會推動城市外交、科技外交、防災外交所做的努力，表達誠摯謝意，並祝福論壇順利圓滿。

「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」於國立陽明交通大學高雄校區舉行，主辦單位表示，日本、台灣在2015年締結「台日強化災害防救業務交流合作備忘錄」，以此為宗旨辦理論壇，盼日台防災應對與交流有更深一層進展，現場也根據311東日本大地震介紹採取措施，仙台、熊本、高雄、台南也就縣市經驗互相交流。（圖／記者王雯玲翻攝）