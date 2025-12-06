出席「桃園HO幸福」親子派對 何志偉：多聽民眾想法來形成好政策

總統府副秘書長何志偉(左)出席「桃園HO幸福」親子派對。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕總統府副秘書長何志偉今天下午到桃園市中壢區興仁公園出席「桃園HO幸福」親子派對，陪民眾一起欣賞YOYO家族唱跳表演與舞台劇，何志偉說，他很喜歡與民眾一起曬太陽、踩草皮，相信多傾聽、多交換意見，就能凝聚民眾想法並形成更好的政策。

何志偉說，TPASS造福許多民眾，是好政策，其實就是他7、8年前與民眾聊天的內容，他希望多舉辦、多參加一些親子派對等活動，讓他與民眾多聊天後能提出更多好政策。

廣告 廣告

外界猜測民進黨桃園市長候選人明年1、2月間可以確認人選，何志偉說，他並不清楚相關期程，將堅持一步一腳印，傾聽民眾的聲音、幫民眾解決問題，做好自己的工作，讓民眾感受政府的用心。

總統府副秘書長何志偉(中)在「桃園HO幸福」親子派對與民眾開心互動。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

蕭美琴宜蘭採金柑 「再加一把勁」力薦林國漳

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

藍白緊咬賴瑞隆8歲兒子 吳靜怡：謝龍介兒子當年吸毒拒檢逃逸

