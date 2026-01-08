【出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」】賴總統提4期許 邁向國家長治久安

記者葉軒瑜／新北報導

總統賴清德昨日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，期勉結業學員積極擔任維護國家安全、打擊重大犯罪的生力軍，並提出「堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作」等4項期許，為國家、為人民、為民主全力打拚。

「3安」使命 讓人民安居樂業

賴總統首先頒發結業學員證書、結業總成績前3名獎牌及輔導員榮譽狀，並致詞提出「堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作」、「全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源」、「從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進」及「全力肅貪及淨化選風，為民主政治奠定更穩固根基」等4項期許。

賴總統表示，總統與調查局同仁有3項共同使命，除了守護國家安全、保障人民生命財產安全，還有發展經濟、照顧人民飯碗，強調這3項使命代表3項安全工作，包括國家安全、社會安全、經濟安全。只要做好「3安」工作，國家便能長治久安，人民也得以安居樂業。

反滲透 強化民主防禦機制

賴總統進一步提出4項期許，首先是「堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作」，建構完整的民主防禦機制，積極落實國安高層會議擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主臺灣繼續穩健前行。其次，「全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源」，期勉學員發揮專業知能與行動，全面、持續、主動地掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

第3項期許，賴總統表示要「從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進」，期許未來的國家調查官要善用科技偵查、跨區整合等方式，全力揪出幕後犯罪集團，從根源打擊詐騙。最後，要「全力肅貪及淨化選風，為民主政治奠定更穩固根基」，期勉未來進入工作崗位，將肅貪當作重要工作，回應人民期待，並提醒注意公權力行使，任何工作都務必依毋枉毋縱原則辦理。

精進專業能力 強化科技偵查

此外，因應年底即將進行九合一大選，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉的公平與公正，守護民主制度的底線，也要求調查局防止境外敵對勢力，運用新興科技、人工智慧等方式介選，並期許結業學員持續精進專業能力，共同為國家、為人民、為民主全力打拚。

