【出席「離岸風場VTS中心」啟用典禮】卓揆：AI導入航安 接軌國際海事管理

行政院長卓榮泰昨日前往交通部航港局中部航務中心出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮時表示，新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」3大特色，並將AI技術導入航行安全，有助未來我國與國際海事管理接軌，全面提升海上遇險應變與安全系統能力，為臺灣在能源管理、智慧治理及守護航行安全樹立重要里程碑。

風電補充供電 減煤減碳

卓揆指出，冬季臺灣東北季風非常強勁，離岸風電主要發電期為每年10月至翌年3月，燃煤機組恰可配合停機、降載或歲修，並藉由風電補充供電，符合我國能源政策「減煤、減碳及穩定供電」目標。截至去年底，我國離岸風電併網容量已達3.5GW，總發電量突破100億度，這是我國推動能源轉型政策的實質成果。尤其多數國內科技大廠進軍國際市場時，皆被要求使用綠電，否則將遭遇阻礙。因此，總統賴清德上任後提出「二次能源轉型」，首要任務便是「多元發展綠能」，政府將全力推動，以綠電補充整體發電量。

明年完成新建4座雷達站

卓揆表示，新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」3大特色，至2027年將完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統；同時，該系統具有4大功能，包含：一、可主動掌握船舶行動態，主動監控追蹤；二、運用無線電及AIS（船舶自動識別系統）與船舶直接溝通；三、擔任商船與漁船間中介溝通；四、船舶航行異常自動發出告警。這些功能有效彌補過去不足，並化被動為主動，增加更高安全性。

打造智慧生活圈 服務全民

卓揆表示，行政院已提出「AI新十大建設」，最終目標是打造「全民智慧生活圈」，讓國人無論身處公部門或私領域，皆可享受AI服務。而今日離岸風場VTS中心便將AI技術導入航行安全，並納入風場監控、緊急拖救船舶等功能，有助未來我國與國際海事管理接軌，全面提升海上遇險應變與安全系統能力。行政院將持續要求各部會推動建設走向科技化與智慧化，讓高科技成果服務全民，並與地方政府密切合作，確保民眾擁有更高品質生活與財產安全，穩健推動國家能源政策與國家經濟發展。

