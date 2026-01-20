【出席「115年度防災士培訓」】賴總統：全民投入 強化國家防災體系

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德昨日出席「115年度防災士培訓」時表示，防災士可協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位，社區多一分安全，國家就多一分穩定，期勉未來有更多行業與團體共同投入防災士培訓，強化國家防災體系。

賴總統昨日偕同內政部長劉世芳等人，前往臺中出席年度防災士培訓，並表示，臺灣位處地震帶與颱風行經路徑，經常遭遇颱風與地震的威脅，應有自我保護準備，並在行有餘力下幫助別人。另面對地緣政治變化不能掉以輕心，避免在事情發生時毫無準備，上任後即在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，提出多項重點主軸，加強並善用鄰里平時的訓練，必要時加以應用，達到全民防災的目標。

賴總統指出，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓了6萬8千名防災士，今年也要繼續努力，希望達成培訓10萬名防災士目標。

賴總統說，在場學員皆已成為合格的防災士，之後就可協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位；強調「社區多一分安全，國家就多一分穩定」，期勉未來有更多行業與團體一起投入防災士培訓。

賴總統出席「115年度防災士培訓」時表示，在場學員皆已成為合格的防災士，之後可協助鄰里、社區進行風險盤點，讓防災資訊更快傳遞。（總統府提供）