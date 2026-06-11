出席「115年警察節慶祝大會」 賴清德重申毒駕零容忍、嚴格執法

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台北市警局中正一分局警務員陳芊雯獲選全國模範警察，因難產身亡，她的父母親與丈夫、哥哥一起上台代表她接受這份殊榮。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天首度在台北火車站擴大舉辦「115年警察節慶祝大會」，由總統賴清德頒獎表揚獲選的29位全國模範警察，當中因難產身亡的台北市警局中正一分局警務員陳芊雯，她的父母親與丈夫、哥哥一起上台代表她接受這份殊榮，總統除合影留念，也一一握手給予撫慰與關懷。

賴清德致詞時，特別針對近期嚴重的毒駕事故，強調將從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕，全面加大防制力道，以毒駕零容忍的態度，嚴格執法，持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護個人安全回家的路。

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賴清德表示，因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，除加速提升科技執法量能、精進建置防暴效能、強化通訊科技防範犯罪力，以及汰舊換新警用車輛，讓警察能夠以最先進的科技，打擊不法；個人裝備方面，也將規劃採購戰術防彈衣與戰術槍套組，全面提升員警的安全設備，確保執勤安全。

對於毒駕事故，行政院長卓榮泰已提出14項作為，全面加大防制力道，包括將「依托咪酯」改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣，最高可處死刑，並將推動修法，對於持有電子煙沒入行政罰，並增訂沒入規定；對於毒駕，除吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分，以及全面提高法定刑度。

賴清德今天下午在卓榮泰、內政部長劉世芳及警政署長張榮興等人陪同下，參加警察節慶祝活動，一行人先參觀小小警察體驗營、中央警察大學招生展等特色展區，與身著警察制服的小朋友親切互動、合影，以及於刑事破案成果展區，聽取治安簡報，隨後致詞與頒獎表揚獲選的29位全國模範警察。

總統賴清德參觀「小小警察體驗營」展區，跟身著警察制服的小小警察親切互動、合影。(記者邱俊福攝)

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