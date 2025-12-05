出席「APICTA Awards 2025」開幕典禮 陳其邁：展現城市創新能量

（圖／高雄市府新聞局）





譽為「亞太資通訊科技奧斯卡」的 APICTA Awards，首度於高雄盛大登場。開幕典禮於5日舉行，高雄市長陳其邁出席開幕典禮，並與數位發展部侯宜秀次長、APICTA國際聯盟主席Fulvio Inserra等貴賓共同進行開幕剪綵，代表地主城市歡迎國際嘉賓，並見證亞太科技盛事在高雄登場。

陳其邁指出，APICTA是推動亞太數位合作的重要平台，也是激盪創新能量的國際舞台，今年競賽涵蓋人工智慧、智慧治理、醫療、教育、永續環境等多元領域，匯集最具潛力的企業與青年人才。藉由這個技術交流平台，不僅促進亞太國家在智慧應用服務上的合作，更能提升產業轉型、城市治理與公共服務的數位治理技術。同時也意味著在邁向人工智慧時代，如何利用各種應用服務改善城市交通、提升產業生產力，甚至推動淨零轉型，創造更多商機、技術媒合與市場機會。

陳其邁強調，高雄正處於產業轉型關鍵期，亞灣2.0計畫推動下，許多新創公司蓬勃發展。透過APICTA競賽平台，不僅能提升高雄在全球資通訊產業與智慧應用服務領域的能見度，也能協助本市廠商接軌國際市場。他特別感謝亞太資通訊聯盟選擇高雄舉辦此次盛會，以及數位發展部的支持，並期盼各國團隊在高雄展現創新實力，促進更多國際合作。

陳其邁表示，APICTA Awards首次在高雄舉行，能夠與來自亞太地區的優秀團隊齊聚一堂，為最具影響力的數位創新盛事揭開序幕，這不僅是高雄的榮耀，更象徵城市在國際舞台上的創新能量獲得肯定。

數位發展部次長侯宜秀感謝高雄市政府協助舉辦APICTA Awards，並表示這是亞太區重要的數位創新盛會，今年匯聚超過200組團隊、逾千名與會人士及近百位國際評審，高雄展現文化、智慧治理與新創能量的城市魅力。她強調，在人工智慧時代，台灣從高雄出發，鏈結亞太夥伴，將技術與產業經驗推向全球，APICTA Awards正是這股能量的展現，期盼活動促進更多交流與合作，為亞太數位發展奠定基礎。

本屆APICTA Awards匯聚來自12個經濟體、逾百個國際團隊同場競技，展現亞太地區最前沿的資通訊創新能量。台灣代表隊亦派出58件作品角逐榮耀，內容涵蓋AI與各領域智慧科技，高雄更有多組企業與學生團隊參賽，充分展現本市在資通科技領域的創新實力。

