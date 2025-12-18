出席2025 GAMFORCE電競嘉年華開幕 蔣萬安肯定電競產業成長與潛力

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者王誌成／台北報導

台北市長蔣萬安十八日出席二０二五ＧＡＭＦＯＲＣＥ電競嘉年華開幕記者會，向現場眾多熱愛並投身電競產業的夥伴們致意。蔣萬安表示，這已是他連續第五屆擔任ＧＡＭＦＯＲＣＥ活動大使，見證了ＧＡＭＦＯＲＣＥ的成長歷程。蔣萬安分享，提到由於他國三的兒子也熱愛電玩，陪小孩逛三創的過程，他從中體會到遊戲設備的專業與國際化趨勢。

蔣萬安表示，電競已從選手培訓、組隊、賽事規劃到直播與行銷，發展成一項高度專業化的產業，更成為亞運的正式項目，展現無窮潛力。台灣電玩電競產業去年的產值已超過千億台幣，且持續上升，顯示電競的快速發展已成為一股全球性趨勢。

蔣萬安提及，位於公館的自來水園區正在進行改建，預計將於明年六月左右完工，其中，將包含一座「第二特色運動館」，內部計畫設有電競專屬場域，提供專業級的設施，未來體育局將與電競界夥伴密切交流，確保規劃能符合產業趨勢與專業需求。

蔣萬安重申，台北市政府致力於讓年輕世代更深入了解電競產業，並期望能為國家培育出更多像向玉麟優秀的電競選手。他雖非電競專業人士，但樂於擔任大使推廣相關訊息，並承諾台北市政府將會是電競產業最強大的後盾與靠山。