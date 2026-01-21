出席2026天下經濟論壇 陳其邁：攜手北九州打造台日產業合作新典範

▲高雄市長陳其邁出席2026天下經濟論壇，與北九州市長武內和久及中信銀董事長陳佳文對談，深化台日產業合作，期待未來攜手北九州打造台日合作新典範。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2026 CWEF天下經濟論壇今（21）日於台北舉行，以「跨越動盪 亞洲新動能」為主題，探討全球供應鏈重組、AI科技賽局與風險升級年代的台灣新戰略。高雄市長陳其邁受邀參加「台日經濟再連線」專題論壇，與日本北九州市長武內和久、中國信託商業銀行董事長陳佳文同台交流，由日本經濟新聞社資深專任董事渡邊園子主持，聚焦兩座城市從重工業轉型為高科技城市的經驗，並探討台日合作的新契機。

陳其邁在談話中指出，高雄與北九州有深厚的歷史淵源，早在1901年，高雄旗山盛產香蕉，出口港口正是北九州的門司港，當時香蕉碼頭是高雄的重要象徵。如今，這個碼頭已轉型為「高雄燈塔計劃」基地，成為全球最大智慧生成式AI應用平台之一，象徵高雄從傳統工業走向智慧科技的決心。

他強調，高雄的轉型策略很清楚，如果只是跟隨其他城市的腳步，永遠只能當追隨者，因此必須打破過去的產業模式，快速轉型為半導體與AI核心的城市。配合中央政策，高雄引進台積電投資，並結合全球最大封裝廠日月光，打造南部半導體S廊帶，從鋼鐵、石化為主的城市，躍升為全球先進製程密度最高的半導體重鎮。

陳其邁指出，轉型過程中最大的挑戰是人才，因此市府與清華大學、交通大學合作，在高雄設立國際研教園區，推動產學合作與技術創新，培育半導體與AI專業人才，並與國際大學建立連結，強化南部產業發展能量。他也提到，水電供應、土地取得等問題必須同步解決，市府以「高雄速度」展現行政效率，協助企業快速落地，讓台積電在短短幾年內完成設廠並開始量產，創下全球最快紀錄。

談及國際局勢，陳其邁表示，地緣政治挑戰、美中貿易戰及美國再工業化政策，都讓供應鏈重組成為必然，台日雙方必須深化技術創新、人才交流與供應鏈合作，才能在全球競爭中保持優勢。他強調，美國的再工業化若僅將製造移回本土，並不能真正強大，必須搭配供應鏈韌性重組，這對台灣與日本同樣適用。高雄與熊本已形成半導體戰略中軸，許多日本半導體廠商投資高雄，台灣企業也積極布局九州，展現雙邊合作的高度互補性。

陳其邁最後表示，台日經濟合作的核心在於技術創新、人才交流與供應鏈整合，這是雙方未來努力的重點，他並盛讚武內市長在日本施政滿意度超過九成，展現卓越的城市治理能力，期待兩市攜手，持續深化合作。

武內和久市長則強調，在國際局勢不明朗的當下，城市間的合作比以往更具意義。北九州市與高雄同樣擁有港灣與重工業背景，並正經歷轉型，兩市如同兄弟般相似。未來希望打造無縫接軌的半導體供應鏈，並在智慧城市、實體人工智慧（Physical AI）、綠色轉型（GX）等領域深化合作。北九州擁有安川電機及數位產業聚落，並以九州工業大學及學術研究都市為基礎，推動產學合作與技術實證，並將成果連結至商業應用，他也期待未來能善用該產業聚落，與高雄攜手合作推進。

會後，北九州市與高雄市府團隊進行交流，由行政暨國際處處長張硯卿、經發局局長廖泰翔及新聞局局長項賓和代表，與北九州市代表團互贈禮品，象徵兩市友誼與合作持續深化。雙方並回顧去年7月高雄市與北九州市簽署合作備忘錄（MOU）以來，在產業交流、城市治理及多元合作面向所累積的成果，展現兩市在既有合作基礎上，將持續推動產業合作與智慧城市交流的密切夥伴關係。（圖╱高市府新聞局提供）