出席2026鈦美獎啟動典禮 張善政：展現桃園設計成果





桃園市長張善政19日下午前往中壢區，出席台灣室內設計裝飾協會舉辦「2026 鈦美獎啟動典禮」時表示，明（115）年「2026 台灣設計展」將於桃園舉辦，這不僅是桃園的重要里程碑，更是全台設計界的年度盛事，期待「鈦美獎」能與「台灣設計展」前後呼應，累積城市設計能量，展現桃園在設計與城市美學上的整體成果。

張善政市長在市府青年事務局侯佳齡局長、文化局王啟仲專門委員、建管處總工程司黃浩珽陪同中與會，立法委員呂玉玲、魯明哲、市議員黃崇真等人均到場參加。



桃園市長張善政於台灣室內設計裝飾協會「2026 鈦美獎啟動典禮」中致詞。

張善政表示，桃園近年推動城市美學，並非只著重大型建設，而是從城市各項細節著手，將美感融入日常生活之中，例如在建築工地圍籬導入青年創意設計，透過巧思提升市容景觀。

「鈦美獎」自首屆推動以來，在協會與設計界共同努力下，逐步展現室內設計與裝修產業的專業與創意成果，從無到有、邁入第二屆實屬不易，也讓社會大眾更加認識設計在生活中的價值。

桃園市長張善政出席台灣室內設計裝飾協會「2026 鈦美獎啟動典禮」。





都發局表示，市府重視城市設計與青年創意發展，並將設計思維納入市政推動，持續優化建築與公共空間品質。青年局也邀請設計界先進於 2026 年齊聚桃園，參與設計交流與創意實踐，期待「鈦美獎」持續發掘優秀作品與新世代設計人才，為台灣設計產業注入更多創新動能。

