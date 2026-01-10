【出席AI人才年會】賴總統：投千億育才 厚植國家競爭力

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日出席AI人才年會時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，各部門對AI人才培育不遺餘力，未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬家中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，將投入千億規模的創投資金，2040年要培育50萬名多元的AI人才，讓臺灣在未來AI發展更往前邁進。

2040年培育50萬AI多元人才 勉練就「二刀流」技能

賴總統昨日在臺北世貿一館出席「2026 AI人才年會」。賴總統致詞時指出，為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，除了要建置主權AI和國家算力中心，也要發展矽光子、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。因此未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬家中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，則將投入千億規模的創投資金，目標為2040年要培育50萬名多元的AI人才。

廣告 廣告

賴總統表示，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每一位國民運用AI的深度與廣度。政府各部門對AI人才培育不遺餘力，包括教育部「人文社會跨域課程」、經濟部「AI新秀計畫」等都已經開始實施；目的是鼓勵年輕學子和各行各業包括公務人員都要學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人才。

賴總統強調，AI是臺灣轉型與成長的重要機會，鼓勵大家勇敢嘗試，運用科技創造價值，政府和學校、企業一起努力，讓每位願意學習、持續精進的人，都能夠在AI時代找到發揮的舞臺。

賴總統出席AI人才年會，強調政府會積極協助百工百業導入AI與培育人才，厚植國家競爭力。（總統府提供）

賴總統在臺北世貿一館出席「2026 AI人才年會」。（總統府提供）