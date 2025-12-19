【出席AI新十大建設關鍵技術座談】賴總統：臺灣穩健走進世界 帶動國家發展

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德昨日出席AI新十大建設關鍵技術座談時指出，面對全面智慧化時代來臨，政府推動「AI新十大建設」，在既有硬體實力基礎上整合產官學研能量，建構算力、AI資料中心、人才培育等關鍵基礎，並聚焦矽光子、量子運算與機器人等核心技術；期盼透過與業界交流，持續傾聽需求、共同解決問題，確保未來臺灣穩健走進世界，帶動國家更好的發展。

持續與產學研界交流 推動產業發展

賴總統昨日上午前往新竹出席「AI新十大建設—關鍵技術『臺灣矽光子CPO–AI生態鏈座談會』」。賴總統致詞表示，政府推動「AI新十大建設」，就是要在現有的硬體實力基礎上持續發展，確保臺灣在下個世代持續居於領先地位；期盼持續與產學研界交流，說明政府的政策立場，也傾聽各界心聲，一起克服困難和推動產業發展，讓臺灣走得更穩健、更有競爭力。

賴總統提到，「AI新十大建設」涵蓋：第一，算力中心，在國科會團隊努力之下，「國網雲端算力中心」日前已正式啟用，未來也將逐步提升算力。第二，AI資料中心，預計將在南部科學園區正式上路。第三，推動人才培訓，教育部、經濟部、國發會及國科會等相關部會共同合作，期盼在2040年為臺灣培育出50萬個AI人才，不僅在學校、社會，政府機關也正進行人工智慧培訓工作，中央和地方的公務人員都要接受行政院人事行政總處所安排的AI應用學習課程，根據不同工作內容、職務與位階接受不同等級的課程，並持續進階。

3大目標 期成就人工智慧生活圈

賴總統進一步指出，「AI新十大建設」希望達到3項目標，希望在2040年前能有兆元產值的軟體平臺；其次，協助100萬家中小微型企業導入人工智慧，讓人工智慧幫助中小微型企業升級轉型；第三，建立人工智慧生活圈，在食衣住行育樂各領域導入人工智慧。

賴總統說，政府協助新創成就兆元產值的軟體平臺，也經由兆元產值的軟體平臺業者來幫助中小微型企業，成就未來人工智慧生活圈，這是大家共同的目標；期盼未來與業界攜手合作，讓臺灣更穩健地走進世界，帶動國家更好的發展，也讓人民生活更好。

賴總統昨日出席「AI新十大建設—關鍵技術『臺灣矽光子CPO–AI生態鏈座談會』」。（總統府提供）