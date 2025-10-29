【出席APEC峰會】川普再晤李在明 承諾兩韓和平
記者施欣妤／綜合報導
美國總統川普29日抵達亞洲行最後一站南韓，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說，並與南韓總統李在明展開2個月內的第2次會談。川普讚揚美韓在造船產業等領域緊密合作，並承諾致力推動朝鮮半島和平；李在明則重申將加強國防能力，並尋求美方提供核動力潛艦燃料。
首位獲贈無窮花大勳章美總統
川普29日中午從日本飛抵南韓釜山金海機場，南韓軍樂隊在停機坪演奏川普招牌歌曲《Y.M.C.A.》歡迎，川普隨即乘車前往位於慶州的APEC峰會會場。川普在演說中表示，此行與馬來西亞、柬埔寨與日本等國簽署具里程碑意義的貿易協議，「與南韓的協議也很快會敲定」，承諾在此基礎上強化夥伴關係。他也表示美韓「擁有非常特殊的關係與連結」，且雙方正在造船產業上進行合作。
東道主李在明則向川普致贈南韓最高級別國家勳章「無窮花大勳章」，以及古代新羅時期的金冠複製品。川普大讚金冠「特別」，並表示「現在就想把勳章戴上」，川普也成為首位獲贈「無窮花大勳章」的美國總統。
李在明盼提供核動力潛艦燃料
兩人隨後進行約87分鐘會談，這是繼8月在華府之後，兩位領袖再度會談，但並未舉行會後記者會。媒體報導，李在明向川普承諾，將擴大南韓國防預算，減輕美方「負擔」；也表達希望美方提供核動力潛艦燃料與相關處理技術。他表示，南韓並非要建造搭載核武的潛艦，而是柴油燃料潛艦潛航能力欠佳，追蹤能力有限，若美方提供核潛艦燃料，南韓將可建造多艘搭載傳統武器的潛艦並投入防禦，可減輕美軍協防壓力。
美韓達貿易協議 對等關稅15%
在美韓領袖會談後，南韓總統辦公室政策室長金容範告訴媒體，兩國已就關稅談判細節達成協議，南韓對美國投資總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。而美方對韓國商品徵收的對等關稅，自25%降至15%。
川普（左）與李在明繼8月之後，再度會談，持續拓展美韓同盟合作。（達志影像／歐新社）
