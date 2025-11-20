出席B5G通訊培育基地 蕭美琴期許打造太空科技國家隊
由北科大推動的「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」今天舉行揭牌儀式，副總統蕭美琴表示，臺灣不能缺席探索太空、次世代通訊或B5G通訊的發展，我國自主研製的福衛八號齊柏林衛星，未來將成為許多產業自主發展、驗證通訊關鍵技術的重要平台，這是臺灣邁向太空領域科技產業發展重要一步。期盼透過培育基地，打造屬於臺灣的太空科技國家隊。
包括總統府資政沈榮津、顏志發、教育部次長張廖萬堅及臺北科技大學校長王錫福等人今天都出席揭幕儀式。
蕭美琴致詞時表示，政府全力支持B5G次世代通訊、太空產業以及人才培育與養成，這也正是本次揭牌名稱所涵蓋的三大核心元素，要與大家攜手並進來推動。
她指出，太空其實就在每個人的身邊，不論是遙測衛星中的光學衛星，或是合成孔徑雷達衛星，對於整體的國家安全、海域認知，以及氣候變遷所帶來的氣象挑戰以及國土管理都息息相關。
另外，她說，包括海底電纜因外力因素干擾中斷、偏鄉數位韌性或智慧海洋等各種環境挑戰，以及政府正全力支持的無人載具開發，也都與未來的衛星產業，尤其次世代通訊息息相關。
探索太空是賴清德總統在就職演說中提出的重要願景，次世代通訊也是五大信賴產業中的重要元素之一。蕭美琴強調，臺灣不能缺席於探索太空、次世代通訊或B5G通訊的發展，許多國家也已積極開發中、低、高軌太空通訊、平流層的高空偽衛星及平台站。
北科大在教育部和太空中心全力支持下，建造人才培育及技術發展的重要基地。她認為，太空產業從來不是一個人的事情，這個基地不只是訓練場，更是產、官、學、研整合的樞紐，也是人才養成、建構產業需求的生態系及與國際共同研發、驗證和制訂標準的重要基礎，相信將帶領臺灣在全球太空科技產業發展中占有一席之地。
蕭美琴提到，臺灣自主研製的福衛八號「齊柏林衛星」，不僅是一顆衛星，未來將以相互連接的星系形態呈現在國人眼前，也將成為許多產業自主發展、驗證通訊關鍵技術的重要平台，這是臺灣邁向太空領域科技產業發展的重要一步。
她期盼下個世代的年輕人不只仰望星空、將星空當成夢想，而是能真正地走進太空產業，把夢想變成專業。透過這個培育基地，打造一支屬於臺灣的太空科技國家隊。
全球太空競賽已全面展開，她說，臺灣不只是有能力，更是世界公認值得信賴的夥伴，是在安全、透明、可靠供應鏈中最閃亮的一顆星。臺灣不僅要加入這個產業，更要成為全球產業中不可或缺的角色。北科大是技職體系中唯一成立太空研究所的學校，期待這個基地激發出更多創新、培育更多人才，一起努力讓臺灣在面向太空時有更多自信。
其他人也在看
地下700米「幽靈粒子」現形！陸江門中微子實驗首個重大成果發布
由大陸牽頭的國際合作項目江門中微子實驗（JUNO）裝置19日在大陸廣東省江門市發布其建成後的首個物理成果，測量出描述中微子振盪的兩個參數，比此前實驗的最好精度提高了1.5到1.8倍，顯示其探測器關鍵性能指標全面達到或超越設計預期。中天新聞網 ・ 21 小時前
彗星3I/ATLAS新照公開 NASA：無科學證據為外星科技
美國太空總署（NASA）於19日發布了彗星3I/ATLAS的新照片，這是迄今為止科學家確認的第三顆來自太陽系外的天體訪客。照片中，這顆彗星呈現為一個明亮的光點，周圍環繞著模糊的氣體和塵埃光暈。而天文學家吉安盧卡·馬西 (Gianluca Masi) 也於19 日拍攝到了一張令人驚嘆的星際彗星 3I/ATLAS 的照片。中天新聞網 ・ 2 小時前
迎戰太空競賽！北科大低軌衛星基地揭牌
[NOWnews今日新聞]台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」即將在11月底發射升空，象徵我國競逐太空的重要里程碑。台北科技大學「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，今（20）揭牌，副總...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）預計今天公布一批有關星際天體3I/ATLAS的新影像。天文學家確定這是顆甚至可能比太陽系還要古老的彗星，而非外星人太空船。中央社 ・ 17 小時前
台灣打進太空戰！ 國造「鐘雀 1 號」即將升空 搶當低軌通訊先鋒！
由國家太空中心（TASA）主導、創未來科技研發的8U立方衛星「鐘雀1號」（T.MicroSat-1／Bellbird-1），預定於台灣時間11月21日與TASA自製的光學遙測衛星「福衛八號」首顆衛星（FS-8A）共同升空。這是創未來科技首次執行立方衛星任務，主要用於在軌驗證高速寬頻通訊及星間通訊技術，象徵台灣在低軌通訊與太空應用領域邁出關鍵一步，並為未來B5G與6G技術奠定基礎。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和
彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...聯合新聞網 ・ 18 小時前
10 萬顆 Blackwell GPU 上線！美國 DOE 推出 1000 Exaflops 超算
[Newtalk新聞] NVIDIA在過去一年推出的系統中實現了總計 4,500 exaflops的 AI 效能，推動全球科學發現。橫跨量子物理學、數位生物學與氣候研究，全球研究人員紛紛運用一項通用科學工具開拓嶄新的探索：加速運算。NVIDIA 在本週於美國密蘇里州聖路易登場的 SC25 大會宣布，過去一年全球各地推出了逾 80 個採用 NVIDIA 加速運算平台的全新科學系統，合計貢獻 4,500 exaflops 的 AI 效能。 這些系統當中，最新的是美國最大的學術超級電腦：Texas Advanced Computing Center（TACC）的 Horizon 系統，具有300 petaflop的效能。 以下是輝達發布最新市場動態： Horizon 計畫採用 NVIDIA GB200 NVL4 與 NVIDIA Vera CPU 伺服器，與 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 網路互連，預計於2026 年上線，屆時將能加速科學與工程領域的突破性發展，為美國研究社群提供前所未有的運算能力，促進探索與創新。 NVIDIA 加速的超級電腦推動了國家與私營新頭殼 ・ 1 天前
谷歌台灣新辦公室進駐士林 設美總部外最大AI研發中心
Google台灣新辦公室正式進駐台北士林，月租總價約1.58億元，這也是Google除了美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心，不只節能省碳，就連電源驗證實驗室也使用雙向回收系統，將多餘的電傳到台電的電網，不浪費任何電力。公視新聞網 ・ 1 小時前
高雄智慧農業今年底達133場 帶動產業投資7195萬元
高雄市推動智慧農業有成，首辦智永雙全農業競賽，宣告今年底將達133座農場，生產56種作物，面積1309公頃，帶動產業投資7195萬元，尤其開發「高雄農來訊」4年奪下7大獎殊榮。農業局首辦智永雙全農業競賽，以智慧農業×永續發展為核心，鼓勵農民透過智慧設備與數據應用，達成資源有效利用、降低生產風險及提升自由時報 ・ 1 天前
也是美國政府關門受害者 台灣首個本土研發衛星本週將由SpaceX發射升空
台灣本土研發的第一顆衛星即將開始部署星系，預定本週由全球首富馬斯克的SpaceX旗下火箭發射升空。衛星上月已啟程運往美國，但受美國聯邦政府關門影響，發射數度延宕。太報 ・ 22 小時前
上緯智聯發佈首台AI智慧機器人
【記者柯安聰台北報導】隨著人工智慧（AI）以前所未有的速度改變全球產業，上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯19日正式宣布推出「台智寶(TaiiBot) AI智慧機器人」系列產品，正式開啟人類與機器...自立晚報 ・ 14 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 5 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 7 小時前