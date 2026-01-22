【出席CWEF天下經濟論壇】賴總統：結合國防、AI建設、經貿合作 讓臺灣更好

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德昨日出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時，以「天時、地利、人和」說明政府產業政策3大方向，包括積極推動AI新十大建設，強化國防與國防工業，深化與美、英、日及東南亞等主要夥伴的雙邊經貿合作，帶動經濟成長、就業與投資全面向上；強調國防安全是經濟發展的基石，國防特別預算不僅守護國家安全，更是推動產業升級的重要動能，期盼團結向前，站穩世界舞臺，讓臺灣更好，為年輕世代打造更好的國家。

廣告 廣告

世局動盪下 臺海穩定外資看好

賴總統指出，當前世局確實動盪不安，烏俄、以哈戰爭接續發生，但臺灣仍屹立不搖，臺海仍維持相當程度的穩定，吸引外資大舉投資臺灣。事實上，在COVID-19疫情後，因為地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而臺灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」據點。

賴總統表示，去年，美國川普政府祭出對等關稅，原擬對臺灣課徵32%關稅引發各界擔心，政府全程掌握情勢，即時應變並進行全盤規劃，評估臺美立場與區域競爭關係，全力投入；在行政院副院長鄭麗君率領團隊努力下，對等關稅由32%降為階段性20%，現在降至15%且不疊加，與日、韓等國站在同一起跑點，不僅走出困局，更爭取到更好的發展機會。

天時：布局智慧化時代與AI建設

賴總統以「天時、地利、人和」3大方向說明政府在產業布局方面的策略。就「天時」而言，面對全面智慧化時代，行政院推動「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，創造15兆元產值，至2040年前培育50萬名AI應用人才，並推動人才培育、「智慧創新算力中心」、「國網雲端算力中心」與穩定電力供應等4大基礎建設，同時發展量子科技、矽光子與機器人3項關鍵技術，帶動中小企業升級轉型，強化國家競爭力。

地利：強化國防並扶植國防工業

在「地利」方面，賴總統指出，面對中共威脅，應將其轉化為臺灣更安全、進步、繁榮的力量，捍衛國家主權、維護民主自由與維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下，維持和中國對話交流，促進和平共榮，但前提是須擁有堅強的國防，政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「臺灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」，在不對稱戰力思維下，臺灣一定要全力扶植國防工業。

人和：深化國際合作、拓展經貿布局

在「人和」方面，賴總統指出，受中國大陸阻撓，臺灣即使能為區域經濟帶來貢獻，仍難參與多邊區域經濟。目前已和美國簽署「21世紀貿易倡議」與「經濟繁榮夥伴對話」，並在對等關稅談判條件下，深化臺美經貿合作；同時與英國、日本及東南亞國家完成投資、數位貿易與相關協議的簽訂。政府將持續強化與主要貿易夥伴的關係，協助企業立足臺灣、布局全球、行銷全世界，這就是臺灣的經濟戰略。

賴總統強調，國防安全是經濟發展的基石，國防特別預算不僅守護國家安全，更是推動產業升級的重要動能。（總統府提供）