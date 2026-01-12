出席HSEEP基礎課程開訓典禮 馬士元：強化中央地方應變韌性
即時中心／顏一軒報導
內政部政務次長馬士元今（12）日出席在消防署舉辦的「災害防救演習規劃與評估（HSEEP）基礎課程」第4梯次開訓典禮。本課程邀集各直轄縣市政府、專業協力團隊及各中央部會的災害防救人員，進行基本災害應變培訓，以提升各直轄市、縣（市）政府對災害防救演習驗證的理解與應用能力，並同時進行基本災害應變培訓，期許導入國際標準並結合在地實務經驗，強化各級政府與跨部會之演習規劃與應變能力，全面提升我國面對災害的整體韌性。
馬士元說明，HSEEP最重要的即是「能力建構」，消防署引進美國國土安全演習與評估的標準化框架（HSEEP），透過明確的演習流程、標準化文件、評核機制與精進制度，讓學員了解演習規劃流程及改進機制，強化地方政府及協力團隊於災害應變的整體能量與協作效能，同時使災害應變模式能夠「看得見問題、找得到方法、追得出改善」，及培育未來國內推動演習的專業教官，為我國建立穩定、長期、可持續的災害防救專業能量。
馬士元強調，HSEEP最重要的即是「能力建構」。（圖／內政部提供）
他進一步指出，消防署自去（2025）年12月至今（2026）年1月共規劃5梯次、每梯次5日的HSEEP基礎訓練課程，合計可完成約300名學員的訓練，內容涵蓋演習設計、執行、評核與精進等完整流程，透過系統化訓練，引導各單位將演習成果有效回饋至平時整備與政策精進作為中，讓演習真正成為提升應變能力的關鍵工具，落實「以演習驗證制度、以評估促進改善」的核心精神。
馬士元與各直轄縣市政府、專業協力團隊及各中央部會的災害防救人員合影。（圖／內政部提供）
台灣位處地震帶，易受極端氣候影響，風災、震災及複合型災害風險，災害防救工作非單一機關獨力完成，必須仰賴制度化演習與跨域協作，才能在災時迅速整合資源、有效應變。精進演習是推動全民防災、強化政府治理效能的關鍵工作，未來將持續結合中央、地方政府及社會團體力量，使標準化演習全面融入各項災害整備作業，提升國家災害防救韌性。
