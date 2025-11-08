出席IPAC峰會聲援黎智英！范雲強調自由與尊嚴「守護台灣勿成香港」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在比利時布魯塞爾展開2025峰會，香港壹傳媒創辦人黎智英之子Jimmy Lai Jr.在會上發表演講，與各國議員及人權倡議者共同聲援仍被羈押的父親。對此，出席峰會的民進黨立委范雲表示，聲援黎智英不只是為了一個人，而是為了仍被壓迫的香港人，以及守護台灣勿成為下一個香港。
范雲提到， IPAC高峰會召開前一週，美國前總統川普於10月30日與中國國家主席習近平會晤時，當面要求中方釋放黎智英。此舉成為國際民主陣營對香港自由最直接的關切，也再度凸顯《香港國安法》對人權與法治的嚴重侵蝕。
范雲說，黎智英是首位遭《港區國安法》以「勾結外國勢力罪」起訴的香港民主人士。從2003年反基本法23條立法遊行、2014年雨傘運動，到2019年反送中，他始終站在最前線。當外界普遍認為他會流亡海外時，他選擇留在香港，受訪時說「我已準備坐牢，不會後悔」。
范雲指出，IPAC自成立以來，一直是全球國會議員共同對抗中國威權的國際平台。過去，IPAC即曾在黎智英被捕後發起國際連署，要求香港當局撤銷政治檢控，並呼籲各國政府檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。這些努力不僅代表對香港自由的支持，也是民主國家共同防衛普世價值的行動。
范雲表示，台灣能在國際舞台與各國議員並肩發聲，正是民主韌性的展現，更是「2025 IPAC布魯塞爾高峰會」的核心精神。 「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍被壓迫的香港人，也是為了守護台灣不成為下一個香港。」，香港的自由倒退證明極權擴張從來不會止步，而台灣必須與國際社會共同堅守民主的防線。
