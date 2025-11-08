出席IPAC峰會聲援黎智英！范雲強調自由與尊嚴「守護台灣勿成香港」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在比利時布魯塞爾展開2025峰會，香港壹傳媒創辦人黎智英之子Jimmy Lai Jr.在會上發表演講，與各國議員及人權倡議者共同聲援仍被羈押的父親。對此，出席峰會的民進黨立委范雲表示，聲援黎智英不只是為了一個人，而是為了仍被壓迫的香港人，以及守護台灣勿成為下一個香港。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在比利時布魯塞爾展開2025峰會，各國議員及人權倡議者共同聲援仍被羈押的香港壹傳媒創辦人黎智英。（范雲辦公室提供）

范雲提到， IPAC高峰會召開前一週，美國前總統川普於10月30日與中國國家主席習近平會晤時，當面要求中方釋放黎智英。此舉成為國際民主陣營對香港自由最直接的關切，也再度凸顯《香港國安法》對人權與法治的嚴重侵蝕。

廣告 廣告

范雲說，黎智英是首位遭《港區國安法》以「勾結外國勢力罪」起訴的香港民主人士。從2003年反基本法23條立法遊行、2014年雨傘運動，到2019年反送中，他始終站在最前線。當外界普遍認為他會流亡海外時，他選擇留在香港，受訪時說「我已準備坐牢，不會後悔」。

范雲指出，IPAC自成立以來，一直是全球國會議員共同對抗中國威權的國際平台。過去，IPAC即曾在黎智英被捕後發起國際連署，要求香港當局撤銷政治檢控，並呼籲各國政府檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。這些努力不僅代表對香港自由的支持，也是民主國家共同防衛普世價值的行動。

范雲表示，台灣能在國際舞台與各國議員並肩發聲，正是民主韌性的展現，更是「2025 IPAC布魯塞爾高峰會」的核心精神。 「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍被壓迫的香港人，也是為了守護台灣不成為下一個香港。」，香港的自由倒退證明極權擴張從來不會止步，而台灣必須與國際社會共同堅守民主的防線。

更多FTNN新聞網報導

蕭美琴登歐洲議會演講 綠委曝重要訊號：台灣能一起坐下談國際策略

鏡爆2021前後曾多次赴港 黃國昌要求提證據轟虛構：中午前更正道歉否則提告

陸委會諮詢會討論對港政策 建議檢討調整：我政府官員無法派駐香港

