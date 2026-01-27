出庭曾「跑給記者追」！2男滴「神秘眼藥水」裝瞎詐保4550萬 下場出爐

男子蔣宗華因用「神秘眼藥水」詐保4550萬，一審遭判刑1年2月。資料照。侯柏青攝



男子蔣宗華曾自傷左眼詐保300多萬元被判刑1年確定，法院審理期間，又爆出他因「黃斑部病變」失明。不過檢方查出，他拿一款「神秘眼藥水」給缺錢的汽車業務林彥廷滴眼睛，半年內讓林的視力銳減至近乎全盲，共同詐保4550萬元，最後得手32萬餘元，檢方將兩人依詐欺取財罪起訴。蔣宗華日前開庭還曾跑給記者追，台北地院今（1/27）日判處蔣宗華1年2月徒刑、林彥廷7月徒刑。可上訴。

檢方查出，蔣宗華於2013年向多家保險公司投保，佯裝車禍自撞路邊護欄，偽造左眼遭中央分隔島路樹樹枝刺傷的假象，詐得353萬6648元保險金，當時他還大張旗鼓地提起國賠訴訟。不料，保險公司起了疑心，勘驗行車紀錄器赫然發現蔣宗華的騙局，紛紛提告，他被依詐欺罪判刑1年確定。但法院開庭期間，卻意外爆出蔣宗華「雙眼黃斑部病變失明」。

廣告 廣告

用「神奇眼藥水」詐保的男子林彥廷。資料照。侯柏青攝

後來檢方又查出，被認定失明的蔣宗華，2019年結識了缺錢的汽車業務林彥廷，他告訴林彥廷有一款可降低視力的「神奇眼藥水」，每天滴1、2滴就能逐漸失明。林彥廷照著做，果然視力降低至0.01以下，事後，他向3家保險公司申請4550萬元理賠，但只成功拿到1家給付的32萬5003元，另外2家則報警處理。

台北地檢署依詐欺取財罪起訴蔣宗華、林彥廷，法院日前開庭時，蔣宗華走樓梯相當正常，不需人攙扶，庭後見到記者堵訪，竟突然一步併兩步跑上樓，打算從法院另一端溜走。記者邊跑邊追問蔣宗華「為什麼要跑？」他還反問「你為什麼要追？」最後如越野選手般迂迴跑過馬路，從最高行政法院的管制門後方消失。

更多太報報導

【剴剴二審】惡保母維持重判！藝人郁方、聲援民眾全爆哭 民團：很害怕輕判

【剴剴二審】內幕／「棄車保帥」？劉彩萱只找法扶免費辯護 劉若琳聘大律師脫罪

「神秘眼藥水」涉裝瞎詐保4550萬被訴！ 失明男出庭躲記者竟「跑起來」