出庭看A片？88會館郭哲敏被法官制止 高院還原現場

〔記者楊心慧／台北報導〕88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌從事地下匯兌洗錢218億元、獲利高達35億元，去年新北地院裁定2億元高額交保，5月底依違反銀行法重判11年8月徒刑，上訴後高等法院裁定羈押，上個月起密集審理，但傳出郭哲敏竟在法庭上看A片被法警逮到，法官當庭喝斥制止；高院證實，當時有告誡律師及郭哲敏不得再犯。

據悉，事發在去年12月9日，當時律師把手機放桌上，律師使用手機查詢資料時，疑似剛好點擊到短影片，郭哲敏好奇湊過去看，後被法警發現，法官當庭制止。

廣告 廣告

不過律師低調不回應。高院說明，當時經值勤法警發現此情，立即向法官陳銘壎報告，陳銘壎當庭制止，並告誡該律師及被告郭哲敏不得再犯，另外，法官表示本案目前正持續進行審理程序中，待案件終結後再審酌是否追究律師的不當行為。

檢方認定，郭哲敏經營線上賭博網站獲利35億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達218億元、獲利1.2億元，總計不法利益約37億元。新北地院合議庭一審審理一年半，依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑11年8月，宣告沒收已扣案市值約2億元的841萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得35億餘元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中大雅土風舞老師遇男子攀談 隨即遭砍8刀、頸部10公分刀傷急救中

姦殺馬國女大生三度判死 梁育誌更二審改判無期徒刑

苗栗頭份2派KTV外互毆 1人突拿刀攻擊釀1死2傷

護膚店掛羊頭賣狗肉！ 基隆警喬裝男客連抄2店

