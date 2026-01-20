出戰台北市長？鄭麗君：回答這個問題超過10年 過去的回答都算數

台美關稅談判底定，領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名為參選台北市長熱門人選。鄭麗君今天（20日）回應，她已經回答這個問題超過10年，過去的回答都算數，「我是做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。」

行政院副院長鄭麗君（中）被點名為參選台北市長熱門人選。鄭麗君20日回應，她已經回答這個問題超過10年，過去的回答都算數。（中央社）

鄭麗君今天出席行政院台美關稅談判說明記者會時，被媒體詢問如何看待近期黨內勸進參與台北市長初選的呼聲時，她直言，「這是考古題了」，過去她的回答都算數。

2022年地方選舉前，鄭麗君被視為參選台北市長人選之一，當時她曾向媒體表示，不論未來有沒有選舉，未來有沒有機會擔任任何職務，「最重要的還是忠於自己的理想，這也是我做政治的方式。」

