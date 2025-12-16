出戰市長呼聲高 童子瑋受訪喊：基隆不能再等

記者林俊華、龔芸可／基隆報導

2026年選戰提前升溫，民進黨誓言要在基隆市長選舉「收復失土」，外界點名最有可能出戰的人選就是基隆市議長童子瑋。近期童子瑋接受廣播節目專訪，被問到參選態度時，語帶保留卻不否認，也公開批評市府三年來沒有明顯的施政願景。針對民進黨可能推派人選，基隆市長謝國樑則表示不管提名誰，都希望能來場君子之爭。

基隆市議長童子瑋掛上宣傳看板，被視為可能代表民進黨出戰基隆市市長選舉。

基隆市議長童子瑋：「（朋友）都勸我說可以再等等，因為我也還年輕，那我們的想法是基隆可以再等嗎？」

2026選戰升溫，民進黨拚基隆反轉，而黨內呼聲相當高的基隆市議長童子瑋接受廣播專訪，也不免被問到這個問題。

主持人：「如果選對會徵召你，你的態度會是什麼？」

基隆市議長童子瑋：「如果有這個機會，我們當然會為市民、為基隆做好全力以赴的準備跟努力。」

表示隨時做好準備，話鋒一轉談及基隆市政，身為在地人的童子瑋不免感到憂心。

童子瑋（左2）受訪時被問到，如果被黨內徵召2026選基隆市長，他表示「會為市民、為基隆做好全力以赴的準備跟努力。」

基隆市議長童子瑋：「2025的經濟日報的一個調查，我們（施政滿意度）目前是倒數第二名。」

主持人：「那個水都弄到汽油，那你們基隆人喝的水比較差，基隆人感覺有那種被剝奪感。」

基隆市議長童子瑋：「對啊，啊你在這個施政的反應上面慢了幾拍嘛。」

童子瑋火力全開，針對前陣子基隆油汙案和通勤問題，批評市府三年來沒有明顯的施政願景。

主持人：「有跟表叔，賴清德總統談過了嗎？」

基隆市議長童子瑋：「沒有啦，這個東西，國政也非常繁忙，那市政我覺得這個，我們大家要自己做好一個努力跟準備。」

雖然黨內還沒有明確動靜，不過童子瑋近日不僅在七大行政區陸續掛出大型政績看板，也積極經營社群和基層互動，被認為是為選戰提前暖身。

針對議長恐成為2026地方選舉的對手，現任基隆市長謝國樑表示，無論對手是誰，都希望能來場君子之爭。

而面對強力競爭對手，基隆市長謝國樑日前接受媒體專訪，先是自評執政第3年進步幅度更大，強調騎樓整平、親子館等政績，談到童子瑋可能出戰市長，他則表示靜靜觀察，不管民進黨提名誰，都希望能來場君子之爭。

民進黨還沒提人選，國民黨先頻頻出招，數落議長政績，質疑步道搶功，選戰攻防戰打得火熱。

