出戰市長呼聲高 童子瑋：若有機會參選將「義無反顧」

基隆市議會議長童子瑋，被視為民進黨在2026年，挑戰基隆市長謝國樑尋求連任的強棒，他今（16）日接受廣播專訪時表示，如果被黨中央徵召，自己會為了市民、為基隆市做好全力以赴的準備跟努力。而他近期也在基隆市的7大行政區，陸續掛出政績看板，同樣被外界解讀是為了選市長做的鋪陳。對此謝國樑日前在媒體專訪時表示，不管對手是誰，都希望能夠來一場君子之爭。

廣播節目主持人黃暐瀚VS.基隆市議長童子瑋說：「(如果選對會徵召你，你的態度會是什麼)，如果有這個機會，我們當然會為市民，為基隆，做好全力以赴的準備。」被視為民進黨在2026，斬斷現任市長謝國樑尋求連任的強棒，基隆市議長童子瑋，上廣播節目侃侃而談。

廣播節目主持人黃暐瀚VS.基隆市議長童子瑋說：「很多親近的幕僚，或者是一些不分藍綠的好朋友，都勸我說，可以再等一等，我們的想法是，基隆可以再等嗎，基隆人願意再等嗎。」童子瑋話說得直接，綠營基層勸進的聲音也很大，自己每天都在做好準備，動作頻頻的他，也被外界認為是在劍指謝國樑。

基隆市長謝國樑說：「太白(里)的籃球場，已經完工啟用了。」謝國樑上個月底，在臉書PO出籃球場的優化工程，宣傳自己的政績，過了一個禮拜，童子瑋也PO出另一座籃球場的會勘照，文中指出球場的鋪面多處剝落，更強調在我們的城市裡，還有很多地方需要一步步把它補起來。

童子瑋近期也在基隆市的7大行政區，陸續掛出年度服務重點報告的政績看板，除了自身選區仁愛區外，其他6區的看板也格外顯眼，外界不免聯想，一切的一切都是為了選市長做鋪陳，國民黨立委林沛祥說：「光芒四射，不見得對一個城市是好事，太多的曝光，對於城市的發展，也不見得有正面的影響。」

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說：「(民進)黨內提名都還沒有公布，宣傳卻已經全面啟動，彷彿就是先把結論寫好，那程序也只是走一個過場。」童子瑋企圖翻轉基隆，但攤開2022年的基隆市長選舉，謝國樑拿下超過9萬6千票得票率衝破5成，民進黨的蔡適應則以7萬1千多票吞下敗仗，沒能接下林右昌8年的市政棒子，讓基隆綠地變藍天。

而謝國樑上任後，以「小愛爸爸」的人設打造基隆，也順利挺過罷免危機，日前在媒體專訪時更表明，不管對手是誰，都希望能來場君子之爭，不過民進黨預計會傾全黨之力收復失土，謝國樑想要連任仍有硬仗要打。

