出戰打耳光大賽！中國通背拳大師3掌「打到昏迷濺血」畫面曝 對手嗨翻
大陸中心／彭淇昀報導
中國武術愛好者趙鴻剛，號稱「祁家通背拳第9代傳人」，近日前往參加國際打耳光賽事「Power Slap」，與來自哈薩克的選手穆罕默德．阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev）交手。這項比賽採輪流掌擊臉部的規則，重點在於誰能撐住對方的全力一掌。不過比賽過程卻出現逆風發展，趙鴻剛在第3回合遭重擊，當場倒地，比賽影片傳出後，在中國網路上引起熱烈反應。
根據賽事影片，開局由哈薩克選手先攻，第一掌就正中趙鴻剛臉部，力道之大讓他的眼角立刻見血。趙隨即回擊，不過沒有造成對方多大的傷害。第二輪，雙方各挨一掌，但此時明顯看出趙的臉部腫脹、站姿不穩，反觀對手仍游刃有餘。
在第三輪中。阿曼塔耶夫改用左手出掌，掌面扎實落在趙鴻剛的右臉，他被擊中後立刻向後倒下、短暫失去意識，裁判見狀立刻中止比賽，場邊醫護也立即進場處理。賽後趙鴻剛送醫檢查，醫師確認有顴骨骨裂與撕裂傷，眼角縫了5針。
趙鴻剛過去曾徒手碎磚、拉直鐵器，這次出國參加高強度的掌擊賽事，原本被不少粉絲看好，沒想到卻失利，也引來兩極反應，有人替他撐腰說「敢上台就是勇氣」，也有人質疑這類以正面挨打為核心的比賽安全性與必要性。
