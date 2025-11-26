出戰鍾東錦 陳品安說自己辦了三次婚宴 是這個原因 。曾薏蘋攝

民進黨今（26日）中執會，通過2026年苗栗縣長徵召議員陳品安參選。陳品安將對上國民黨籍苗栗縣長鍾東錦強勁對手；陳品安不僅提到，她結婚時辦了三次婚宴，還說了如何對戰、突圍鍾東錦，她激動說，「我每天晚上都覺得自己會贏」。

陳品安在兼任民進黨主席賴清德總統介紹她時，邊聽邊落淚，祕書長徐國勇還遞上衛生紙。陳說，苗栗是民進黨在西部地區未曾執政過的縣市，雖然苗栗一直是藍大於綠，但自己長期服務不分黨派、年齡，也會跟不一樣黨籍的夥伴合作，例如頭份有曾玟學議員、竹南有時代力量的葉宗倫議員，相信有突圍可能。

陳品安指出，她結婚時，辦了三次婚宴，先生是台北人、她是高雄人、但不得不在她的第二故鄉苗栗再辦一次。

陳品安說，今天接受民進黨徵召參選苗栗縣長，感動也感恩，感謝民進黨給予她這樣的年輕人，這麼棒的機會來說出對苗栗的願景跟想像，感恩苗栗鄉親用每次選票澆灌我，讓我成長茁壯站在這邊宣示決心。

陳品安表示，苗栗縣長候選人是很重擔子，從未政黨輪替，很多人問我她為何有這樣的勇氣接受徵召，畢竟苗栗藍大於綠的結構非常難突破，但對於她這樣的年輕人，最難的決定是生小孩，如果有更難的是生第二個，自己是兩個苗栗孩子的媽媽，家人都是我從政最堅實的夥伴，她無法選擇出身但可以選擇在哪裡落地生根，苗栗就是她的選擇。

陳品安透露，自己是高雄出生、在台北執業，來到苗栗參加社運是人生最大轉折，2018年第一次參選，鄉親沒有因為她不是苗栗出身就排斥她，熱愛苗栗的人無所不在，這些人就是她參選的動力。

陳品安強調，自己也會全力輔選所有苗栗縣黨公職、結合有相同民主理念的夥伴，「在苗栗開出民主花朵，我一定會贏」。

至於媒體提問，選戰時面對縣長鍾東錦有優勢嗎？陳品安回應，雖然苗栗一直是藍大於綠，但其實自己在很多公教人員心目中接受度是高的，長期法律服務也不分黨派、年齡，只要有需要就去服務，鍾東錦競選連任、有執政資源，自己希望透過不一樣的組織方式，在苗栗找到所有認真生活的人，突破一般村里長、農漁會組織，拜訪百工百業、一步步突破。

陳品安說，自己雖然是閩南人但是客家媳婦，自己會用不一樣的婦女優勢、年輕優勢來突破傳統結構，苗栗縣的傳統結構也不是如此緊密，過去的派系也因為鍾東錦執政有不一樣的變化，自己也會跟不一樣黨籍的夥伴合作，只要價值一致，一起合作，相信有突圍可能。

