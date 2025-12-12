出手了！賴清德邀行政、立法、考試3院會面

▲賴清德將邀請韓國瑜進行國政茶敘。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 立法院日前否決《財劃法》覆議案，總統賴清德今（12）日邀請綠委便當會，討論是否採不副署或副署之後不執行。針對相關爭議，賴清德預計下週一（15）日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

因應立法院近期爭議法案，賴清德今天邀集51位民進黨籍立委在黨中央舉行便當會，廣泛聽取黨團成員意見，並決議在合憲前提下，是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終決斷。

針對財劃法、公務員退撫基金相關的年改法案以及115年度總預算至今4個月未審議等議題，賴清德對此表達關心，預計在下周一邀請行政院、立法院、考試院進行院際協調會商。

