出手了！高檢署搜索羅唯仁住處 扣押不動產、股票獲准

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休，他在離任前疑似指示部屬大量影印先進製程相關機密資料，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發機密外界質疑，台積電在25日正式對其提告。台灣高等檢察署署在昨（26）日指揮調查局，到其住處進行搜索，並查扣電腦、隨身碟等相關證物，並向智商法院聲請扣押其股票、不動產核准。

高等檢察署26日前往羅唯仁在北市及竹縣住處搜索。（資料照／中天新聞）

高檢署指出，對於羅唯仁疑似涉嫌違反《國安法》等案件，高檢署在18日獲悉後，隨即於同日剪報分他字案偵辦。

廣告 廣告

高檢署表示，經初步釐清案情後，在26日下午對羅唯人在台北市和新竹縣的住處執行搜索，並查扣電腦、隨身碟等相關證物。

台積電前資深副總經理羅唯仁。 （圖／翻攝工業技術研究院官網）

此外，檢察官也在同日依《刑事訴訟法》第133條第2項規定，向智商法院聲請扣押羅唯仁股票、不動產，法院核准。

台積電在25日對羅唯仁提告。（圖／報系資料照）

高檢署強調，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業祕密的精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。

延伸閱讀

羅唯仁竊台積電機密跳槽英特爾？謝寒冰揪疑點：這局感覺在演戲

力挺羅唯仁！稱台積電指控沒有依據 英特爾：歡迎他加入

台積電叛將羅唯仁遭控竊密跳槽英特爾！專家揭致命弱點