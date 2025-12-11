出手反制藍白？賴清德突邀51綠委明便當會 對爭議法案共商國是

立法院國民黨和民眾黨團，日前二度封殺行政院提出的《財政收支劃分法》修正案及國防特別預算，總統兼民進黨主席賴清德今（11）日下午透過中央黨部臨時對51位綠委發出通知，邀請大家明日中午11點50分到中央黨部召開便當會，針對近期法案推動聽取委員們的意見，共商國是。

總統賴清德明日中午將邀51位綠委進行便當會。（資料照／民進黨提供）

日前《財劃法》覆議案失敗後，行政院長卓榮泰就嗆聲，違反程序立法的《財劃法》沒有執行必要，言論一出引發各界熱議。此外，對於《財劃法》覆議案失敗，黨內也有不同意見，後續的處理動作高層仍未有明確定調。因此賴清德將親自出手，邀51位綠委明日中午到黨中央進行便當會，藉此溝通和整合黨內分歧，也期盼提高立委們的士氣。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

對此，立委吳思瑤在受訪時透露，稍早有收到通知，推測討論內容應該就是近期爭議法案的部分，包括《財劃法》、115年度總預算《黨產條例》、《離島建設條例》、《國籍法》等，應該都會在便當會上交換意見。不過明日院會也有反年改法案闖關，因此時間上會機動調整。

民進黨團幹事長。（資料照／中天新聞）

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，其實黨團還有些猶豫，明日中午大家有沒有空去吃便當，操之在藍白手上。至於總統為何要找大家吃便當，就是有時局要討論，就像過去前閣揆蘇貞昌為了美豬，與前總統蔡英文請大家吃便當，所以明天可能又會有什麼大事。

