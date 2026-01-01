出手幫曹西平完成認屍！唯一親人龍千玉嘆「都成了回憶」：交給時間放下

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平去年12月29日猝逝，他生前的唯一親人、前大嫂龍千玉出手協助聯絡曹西平的三哥回台處理弟弟後事，她也在臉書發文抒發心境，回顧這一年感嘆「時光匆匆，都成了回憶」。

龍千玉回顧即將走遠的2025年，感嘆「時光匆匆，都成了回憶」，表示美好的會放在心裡珍藏，不如意的就交給時間慢慢放下。她也為即將到來的2026年替自己與所有仍在努力、仍在想念的人加油打氣，盼能一步一步往前走，並以新專輯中的歌曲〈祝你馬到成功〉向大家送上祝福，同時不忘邀請歌迷點閱新專輯《戲夢》的MV，感謝一路以來的支持與陪伴。

廣告 廣告

龍千玉只要有空就會去探望曹西平，還會幫他慶生。（圖／翻攝自臉書）

事實上，在曹西平離世後，龍千玉便曾發文深情悼念，回憶兩人自她17歲、曹西平19歲起結下的深厚情誼。她形容曹西平善良又孝順，常把「百善孝為先」掛在嘴邊，甚至將她的母親視如己母。她也憶起去年與母親、四姐偷偷帶著蛋糕到台中替曹西平慶生的畫面，至今仍深藏心中，未料原本想再給對方一個驚喜，卻成了永遠追不上的一次。

龍千玉在文末感性向摯友道別，「謝謝您這一輩子對我的呵護與鼓勵，謝謝您總是默默照顧我、替我撐著。您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記，四哥，慢慢走。您永遠在我心裡。」

更多三立新聞網報導

台中跨年／從雨區奔來！動力火車讚天氣太好 30年神曲一放全場都會唱

台中跨年／夜太美！蕭敬騰睽違5年唱倒數「原KEY飆高音」大跳震撼全場

今生度過最爛一年！資深男星慟喊「沒心情跨年」：老天爺帶走一票好友

吳宗憲跨年遭騎士亂入「鹿希派衝上台保護爸」 6年後本人證實曝真相

