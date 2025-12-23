出手整頓無人機亂象！ 陸明年5月強制「實名」登記

美國聯邦通訊委員會（FCC），將所有非美國製造的無人機列入「受管制清單」。（圖／DJI官網）

大陸無人機管理將迎來重大變革，當局宣布從2026年5月1日起實施無人機強制「實名登記」制度，所有起飛的無人機都將能即時追蹤操作者身分與機器資訊。此舉旨在解決頻傳的無人機傷人、誤殺保育動物等亂象。與此同時，美國聯邦通訊委員會也於12月22日宣布，將大陸無人機龍頭大疆等非美製無人機列入國安風險清單，禁止新機型在美國銷售，理由是這些產品可能存在未經授權監控及敏感資料外洩疑慮。

美國聯邦通訊委員會（FCC），將所有非美國製造的無人機列入「受管制清單」。（圖／DJI官網）

大陸無人機產業發達，一般民眾購買容易，但也因此衍生諸多問題。據大陸媒體報導，江蘇淮安曾發生東方白鸛被無人機撞斷雙腿死亡的事件；青海海西州也有一名女子在湖邊拍照時，突然被快速飛來的無人機打到臉部。類似這些意外事件促使大陸當局重新審視相關法規。

廣告 廣告

根據大陸央視新聞報導，新規定要求所有無人機所有者必須在使用前完成實名登記，登記資訊需包含所有者身分訊息、產品名稱、型號、唯一產品識別碼、序列號以及使用用途等詳細資料。這意味著未來在大陸購買無人機都必須「報上戶口」，填妥詳細資料，讓監管單位能夠隨時掌握誰能飛、誰在飛的資訊。

對於無人機製造商，新規定也提出了明確要求。生產廠商需在標準發布之日起12個月內，為庫存無人機加裝運作模組，以滿足基本功能要求。值得注意的是，大陸過去雖然已有無人機實名登記的規定，但並未要求與飛控系統強制綁定，導致未登記的無人機仍能偷飛，甚至在發生事故後操作者可能逃之夭夭。新制度將實現一人一機的精確登記。

在美國方面，聯邦通訊委員會於12月22日發布公告，將大疆以及所有非美國製造的無人機列入國安風險清單。這項決定被外界普遍認為是針對大陸無人機巨頭大疆（DJI）。美方禁令主要基於這些產品可能存在未經授權監控以及敏感資料外洩的疑慮，因此禁止新機型在美國銷售。不過，目前已在美國市場販售的舊款型號不受此限制。

更多 TVBS 報導

北車恐攻店家緊急撤離！「拔電源帶現金」逃命 業績暴跌一倍

直升機連2天被「雷射照射」 日本自衛隊：威脅飛行安全

還以為是野獸！陸男飛無人機驚見「崖洞乾屍」 死者身分曝光

新北、桃園明年騎YOUBIKE「沒投保」不能借車

