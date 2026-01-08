出手杜絕外籍生假實習真打工 龔明鑫：須認知實習就是實習

經濟部今天(8日)修正「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」，部長龔明鑫受訪時指出，此次修正目的就是杜絕「假實習、真打工或真就業」，因此明定外籍生來台必須具有學生身分且來台實習內容與所學有關；另外，企業給予的奬助金及生活津貼合計不得低於最低工資，且須強制納保等，希望企業認知到「實習就是實習」。

台灣因缺工問題持續，出現外籍生以實習名義來台卻實際從事勞動，淪為「廉價學工」。

經濟部長龔明鑫指出，2025年經濟部核准約1,805位外籍生來台，在餐廳、物流、製造業等業別做跨國實習，此次修正「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」，逐一定義外籍生來台實習資格、企業應給予的各項保障，就是要杜絕「假實習、真打工或真就業」。

龔明鑫說明，修正要點要求外籍生資格為就讀教育部所編外國大學校院參考名冊所列的大學校院為主，來台前至少已就讀一學期，年齡須與學制相符，就讀科系與實習內容也要具關聯性，亦即來台實習必須「名正言順」。

在保障方面，規定其獎助金及生活津貼合計不得低於最低工資，且每日實習時間不得超過8小時、每週不得超過40小時，若未經外籍學生書面同意，不得安排於晚間10時至隔天上午6時實習，以避免過度勞動。另外，修正要點也要求實習單位必須在外籍生實習期間投保適當的保險。

龔明鑫強調，經濟部會與勞動部等單位不定期聯訪，希望企業確實保障外籍實習生的權益。他說：『(原音)方向上來講就是說讓這個制度這樣子才可以可長可久。我們還是要讓企業界朋友認知到實習它就是實習，它不是一個低廉的就業或人力上的一些使用，要讓他們了解。』

至於規範外籍生實習待遇不得低於最低工資，恐增加企業人事成本，龔明鑫則指出，關於企業升級轉型，經濟部都有相關補助辦法可以提供支持，希望企業了解保障實習權益對企業、外籍實習生而言都是好事。(編輯：許嘉芫)