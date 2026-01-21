出手豪砸數十萬！侯怡君辣穿絕美旗袍洩真實身材 「超狂戰袍」曝光

記者蔡維歆／台北報導

侯怡馬不停蹄加入除夕特別節目主持陣容，與白冰冰、陽帆、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃一起攜手百人大開場主持，侯怡君笑說這麼多年不管有沒有要表演，她都謹慎規劃要準備4個月以上，因為拍戲關係這次只參與主持，但兩套禮服都讓她燒腦4個月，每一套都砸下6位數訂製打造！

侯怡君參加除夕節目。（圖／民視提供）

主持服裝白色長洋裝中間簍空性感滿分，侯怡君說：「白色主持服是手工訂製，鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是我設計造型團隊的巧思」，也提到打版從肩線道腰圍，經過四個月反覆無數次試穿跟修改，是最適合她活動跟伸展的完美剪裁。另外一套多層次綠色打鼓戰服，她暱稱這是「兒時記憶的綠」，全新訂製與設計，只為了跟陽帆、阿翔、籃籃一起打鼓迎馬年。

侯怡君說：「難得擊鼓這個橋段第一次有女生，衣服如果選紅色就會變成背景、金色會變成18銅人，光是跟設計團隊討論穿什麼就非常激烈」，後來終於選定中國風的改良旗袍綠上衣搭配短裙。侯怡君提到過年會老樣子回南投老家，享受甜蜜跟幸福的家庭生活，照顧腦傷媽媽數十年的她，除了每一年的大紅包讓媽媽看到一定笑開懷的數字，年後還規劃要把老家翻新，設計一個適合媽媽安養又好照護的環境，孝順的她提到家人都是滿滿的開心，要把最好的都給媽媽。

