出手闊綽！女星砸2.8億「全額付現」購入豪宅 晉升成有殼一族
娛樂中心／蔡佩伶報導
21歲張員瑛是韓國女團「IVE」的主唱，憑藉清新的形象成為時尚界的寵兒，深受許多粉絲的喜愛，然而，年紀輕輕的她也成為「有殼一族」，砸下137億韓元（約2.8億台幣）購入首爾龍山區的高級別墅，據法院登記資料顯示，她已於上個月完成產權登記。
根據韓媒報導，張員瑛早在今年3月就花上億韓元買下首爾一棟別墅，據悉該房屋設計具有24小時保全系統以及個別電梯，在隱私方面相當講究，由於登記上並未顯示張員瑛有其他預先抵押權，因此推測是採用「全額付現」購入豪宅，經濟實力也讓網友大吃一驚，紛紛直呼：「全款太有實力了」、「感覺是出道最快買房子的女偶像嗎」、「代言接到手軟」。
事實上，全額付現買房不只張員瑛，9月剛完成婚禮的金鍾國也以現金62億韓元（約新台幣1.57億元）買下首爾豪宅，被問及此事時他大方坦承沒有貸款，笑說理由是「不想支付利息」。
