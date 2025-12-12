出招了！賴清德決議「這手段」對抗藍白 綠黨團：他們不敢倒閣

即時中心／黃于庭報導

國民黨團、民眾黨團掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，更聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，至今也未審議中央政府總預算，導致朝野不斷交鋒。總統兼民進黨主席賴清德今（12）日邀請黨籍51位立委進行便當會，針對爭議法案進行討論。對此，黨團幹事長鍾佳濱轉述說道，總統會考慮請行政院長卓榮泰，依憲法明文「副署權」，針對後續各項法律案因應。

鍾佳濱指出，賴總統身為執政黨主席，透過中央黨部祕書長徐國勇邀請，請民進黨團51位成員到中央黨部進行便當餐會，且總統作為憲法上的國家元首，對外代表中華民國，對內任命文武百官、統帥三軍，依法要公布法律、發布命令，同時最重要的，他任命行政院長的國家元首。

接著，鍾佳濱說道，現在國家面對境外挑戰，對內由於在野黨不理性抗爭，造成立法權和行政權極大動盪，所以總統有這個義務，也認為有此必要，邀請立法院民進黨團，就目前重大國政進行商討。

民進黨團幹事長鍾佳濱（左）、民進黨立委吳思瑤（右）。（圖／民視新聞）

針對討論焦點，鍾佳濱進一步指出，當然在於今年本會期，藍白掌握國會多數，變本加厲通過違反國民意志、對國家利益產生衝突的法案，社會各界非常擔憂；然而，憲法仲裁者憲法法庭，又遭在野黨癱瘓，在這種情況之下，有學者提出如何運用憲法上行政權擁有的權利，與立法權進行必要制衡，副署權就被提出了。

鍾佳濱說明，副署權原本是閣揆與總統之間並行的權力；不過最近眾多法案，像是《財政收支劃分法》，行政院移請覆議不成，面臨這部法令諸多部分違反《預算法》、《財政紀律法》、《公債法》。他也說，立法權通過這種惡法，強迫行政院違法執行相關預算編列，行政權認為有窒礙難行之處，所以總統才邀集黨團成員，更包括幾位當年以國大代表身分參與修憲的立委，也有許多法界專業人士，黨團成員更有了解地方民情的委員。

他強調，大家一致同意，憲法法庭被癱瘓，對於擴權、濫權，破壞權力分立，有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭，予以有效及時遏止，甚至透過大法官予以仲裁情況之下，「總統考慮會請行政院長，依憲法明文的副署權，針對後續各項法律案，如何因應作出準備」。

對此，鍾佳濱提到，經過充分討論、黨團成員一致支持，總統作為國家元首，由他帶領國政憲法守護者，與行政院研究如何因應，未來是否行政院長副署權，會成為現在憲法法庭癱瘓、憲政機制無法救濟的情況下，讓國會在野多數回歸憲政應有的體制，重大政治爭議應該透過對行政院倒閣，也就是不信任投票，以及後續可能的解散國會來進行。

「如果政治問題不能循憲法現有機制進行，行政權就可能必須採取憲法救濟途徑，對立法權表達國政後續要如何的互動提出作為」，他強調，該作為不是尋求對抗，而是希望到目前亂局回歸憲法正軌。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

至於所謂「憲法正軌」，就是讓憲法法庭作為法律是否違憲、憲政爭議的解決機制，又或者說在政治議題上，透由現有的不信任投票、倒閣以及解散國會的機制，以全民的國民意志做決定，「我想這就是今天總統邀集51位立法院民進黨團成員做的一個討論」。

而是否會推動解散國會？鍾佳濱坦言，這就是目前陷入僵局的原因之一，因為在野黨控制國會多數，已經8次否決行政院移請覆議的提案，但是行政院仍無法執行，這種情況之下，若國會認為行政院或閣揆不適任、不稱職，就應該要用憲法機制，以不信任投票表達對行政院的否定。

不過，鍾佳濱認為，在野多數可能擔憂倒閣之後，將面臨國會被解散，必須重新面對國民，透過選舉審判，因畏懼全民意志審判，還可能面對國會全面改選的風險，所以不願意啟動不信任投票，這就是今天的僵局。

鍾佳濱強調，行政權若被迫使用憲法最後的機制，那麼目的不是要對抗，而是希望國會回到憲政常軌，讓大法官、憲法法庭來最後作為爭議解決機制，不然就是對行政權發動不信任投票，讓全民透過選舉投票方式公決。

