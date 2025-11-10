出招保關稅政策？ 川普喊發「關稅紅利」每人2,000美元！高收入者沒份

美國總統川普日前提出兩項政策構想，一是將原本補助健保保險公司的龐大資金，直接發放給民眾，用於購買自己的醫療保險；二是以關稅收入為財源，向全體美國人發放每人 2,000美元的「紅利支票」。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 據《NBC News》報導，美國總統川普（Donald Trump）前（8）日在 Truth Social 貼文提出兩項政策構想，一是將原本補助健保保險公司的龐大資金，直接發放給民眾，用來買自己的醫療保險；二是以關稅收入為財源，向全體美國人發放每人 2,000美元的「紅利支票」。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及白宮經濟顧問隨後皆表示，這些構想目前僅屬於「總統的想法」，並非正式提案。

川普於週六貼文寫道：「我建議共和黨參議員，應該把那些原本給保險公司挽救失敗健保（歐巴馬健保）的數千億美元，直接送給人民，讓他們能購買更好的醫療服務。」他表示，共和黨應該支持將資金直接注入民眾的健康儲蓄帳戶。

川普同時提到，美國目前因關稅收入暴增，「我們正進帳數兆美元，將很快開始償還龐大的 37兆美元國債。工廠與投資遍地開花，每人將可領取至少 2,000美元的紅利（不含高收入者）。」

不過，貝森特在接受《ABC This Week》節目訪問時澄清，這項「直接給民眾的健保資金」計畫尚未具體化，「我們目前並沒正式提案，也不會立刻送交參議院審議。」他強調，政府現階段首要任務，是結束已持續 41天的政府停擺，「在政府重新開門前，不會與民主黨就任何新計畫談判」。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）則於《CBS News》的《Face the Nation》節目上指出，川普的貼文「屬於頭腦風暴階段」，並非政府既定政策，「他只是嘗試幫助參議院想出讓政府復工的折衷方案。」

哈塞特進一步表示：「每個人都認為，民眾應該能享有健保，既然如此，為何不直接寄支票給那些保費較高的人，讓他們自己決定怎麼用？」他坦言，這項構想目前在參議院或行政部門內都尚未被廣泛討論。

川普的「關稅紅利」想法也並非是首次提出。早在七月，他就曾表態支持以關稅收益向美國家庭發放現金支票，並獲參議員霍利（Josh Hawley）提案支持，該法案規劃每位成年人與孩童可領 600美元，不過參議院尚未排入表決程序。

近期民調顯示，隨著政府關門危機延長，多數選民將責任歸咎於共和黨。川普則在多篇貼文中強調，美國經濟仍處歷史高點，「反對關稅的人都是傻瓜！我們是全球最富有、最受尊敬的國家，通膨幾乎為零，股市創新高，401K 投資報酬達史上最高。」

