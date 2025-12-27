出拳拍車窗挑釁 2大漢下車理論 騎士嚇到闖燈落跑

一輛自小客車疑似對一名騎士按喇叭，引發騎士的不滿。（圖／Threads@brian0616）





26號晚上九點，在桃園市龜山復興一路上，一輛自小客車疑似對一名騎士按喇叭，引發騎士的不滿，上前拍打車窗，而自小客車上的駕駛和乘客也被激怒，上前理論，沒想到騎士見苗頭不對，闖紅燈落跑。

機車騎士騎車停在黑車旁邊，隨後拍打了一下車窗，接著打完就跑。黑車駕駛像是被惹怒，直接追了上去。

黑車駕駛把車停在機車後面，隨後車上下來的是2名壯漢。準備上前去和機車騎士理論，騎士見到苗頭不對，直接闖紅燈右轉逃走。

2名壯漢看到騎士落跑也回到了車上，但在車子起步的時候，卻對騎士逃走的方向，丟了2張衛生紙，民眾看到這一幕也是滿頭問號。

26號晚上9點在林口長庚附近發生了這起行車衝突，幸好騎士見情勢對自己不利，趕緊闖紅燈逃跑，才沒有加劇衝突。

非當事民眾：「基本上是不會去拍，人家的車子啦，我的話我會直接報警欸，給警察處理。」

後方駕駛將這一幕，全程記錄下來，而當地路段有科技執法，騎士闖紅燈和黑車亂丟衛生紙的行為，都有可能會收到罰單。

