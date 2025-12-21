出新書探討認同 Kolas批鄭麗文：自稱「我是中國人」是國安問題

總統府前發言人Kolas Yotaka 出版新書《禮物》並舉辦發表會。李佳穎攝



總統府前發言人Kolas Yotaka出版新書《禮物》，今（12/21）日舉辦新書發表會，她以原住民的身份探討台灣長期處於殖民結構中，因此亟需探討認同的出路。她在活動中也批評，國會最大黨的黨主席鄭麗文竟自稱「我是中國人」，這無疑是國安問題，她希望她的書可以促進思考。

Kolas Yotaka表示，她希望透過新書回答「我是中國人嗎」、「中華民族是一個民族嗎」這兩個問題，而她首先破題表示，就血緣、地理、情感、政治與生命經驗而言，她並不是中國人，也不是中華民族，甚至世界上沒有任何一個民族是中華民族。

廣告 廣告

Kolas Yotaka指出，當時為了推翻滿清、打造革命的動能，因此有了漢滿蒙回藏「五族共和」的概念，如今在台澎金馬的中華民國，有華人後代、原住民與越南、印尼等新住民，與五族共和同盟相距甚遠，「認同飛得再遠，都不是政治符號的中國人或是中華民族。」

Kolas Yotaka分享，從媒體踏入政壇，她有很深的體悟，不論是在桃園市政府、立法院、行政院等工作的宣示，都是面對「國父遺像」，下方還有國父遺囑，要追求中國自由平等，她非常困惑「它是哪一個中國」，她表示在過去10年的工作經驗中，累積了許多問號。

Kolas Yotaka語重心長表示，台灣局勢緊張，尤其國會最大黨的黨主席鄭麗文竟公然聲稱「我是中國人」，追求中華民族，她認為認同已經成為國安問題，涉及國防預算、能源韌性、認知作戰與網路攻擊等問題，人民認同脆弱時，都可能成為問題。

她同時也也向對岸喊話「劃清界線才能解決問題」，她希望全世界知道，台灣是一個有多元認同的地方，不只是比較民主化的中國社會，進而強化對台灣與中國的認識，將是台灣繼續往前走、抵抗挑戰的機會。

新書發表會有監委葉宜津、行政院前副院長施俊吉、前陸委會主委邱太三、前數發部長唐鳳與民進黨台北市長初選參選人吳怡農前來參加。

更多太報報導

北市府螺絲鬆了？張文3小時內縱火又殺人 吳怡農緩頰：檢討還太早

林佳龍率經貿團訪帛琉 視察明年PIF預定地盼能貢獻台灣經驗

揭秘台菲從廣大興案到免簽互訪的10年修復路 「他」做了這些事