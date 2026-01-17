出書分享學醫歷程 黃達夫：國內醫學教育只教看病、不教病人要什麼

和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師（中），投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，公益平台文化基金會董事長嚴長壽（左三）、台大醫學院長吳明賢（左一）、衛福部長石崇良（右四）、衛福部健保署長陳亮妤（左二）、作家侯文詠（右二）、和信癌醫腫瘤內科主任鍾奇峰（右一）、和信癌醫放射腫瘤科主任蔡玉真（左四）、和信癌醫麻醉科主治醫師彭文玲（右三）等人與會合影。記者許正宏／攝影

行醫逾60年，創立全台首家癌症治療專門醫院，和信醫院董事長黃達夫出版新書「師心我心」，紀錄他隨16位導師學醫的歷程。今天舉辦新書發表會，黃達夫提到，啟發他以病人為中心行醫的16位導師有一共通特質，他們成就卓著，卻不以得諾貝爾獎為目標，只想著「為病人解決問題」，且從一而終，「道路始終是直的，沒有歪過。」國內醫學教育卻是「只教看病開藥」。

和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫（中）醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，並由作家侯文詠擔任主持，導讀作者黃達夫與和信癌醫放射腫瘤科主任蔡玉真（左）、和信癌醫麻醉科主治醫師彭文玲（右）等人共同與談。記者許正宏／攝影

衛福部長石崇良、親民黨前主席宋楚瑜、民眾黨立委陳昭姿、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、醫師作家侯文詠、健保署長陳亮妤等人均現身「師心我心」新書發表會。侯文詠擔任主持人與黃達夫對談，詢問他不寫傳記，選擇寫16位導師故事的原因。

廣告 廣告

和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫（中）醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，並由作家侯文詠（右一）擔任主持，導讀作者黃達夫與和信癌醫腫瘤內科主任鍾奇峰（左一）、和信癌醫放射腫瘤科主任蔡玉真（左二）、和信癌醫麻醉科主治醫師彭文玲（右二）共同與談，將本書所傳達的核心精神——「直接從照顧病人中學習」以及「追求大圓的關懷與熱情」，跨越國界的「費城精神」與「杜克價值」傳承給新一代台灣醫界人才。記者許正宏／攝影

黃達夫回應，這16位導師，背景不同、行事風格不同，共通性是「非常專注」，清楚自己要做的事，且堅持同一套哲學，從不走歪路，其中一位發現B型肝炎病毒的美國科學家布隆伯格，曾獲諾貝爾獎，但他畢生職志為找到病人罹患肝病原因、治療病人，從未以得獎為目標，他經由臨床研究發現B型肝炎病毒，解救全球無數病人性命。

「我國醫師訓練過程中，從未要求醫師思考自己是什麼樣的人。」黃達夫表示，醫學教育只教導醫學生看病、開藥，未要求醫師了解自身人生目標，也未能讓醫師了解「病人要的是什麼、疾病對病人造成多大痛苦」，而他在美國學醫時，老師們心中想的是如何為病人解決問題，醫學生應該思考，其人生目標是收入增加，還是把病人照顧好，簡單而言就是應該「從一而終」。

除提出醫療教育方向，黃達夫以針砭健保制度聞名。他在書中提到，台灣絕大多數醫療機構，以衝量、開發自費項目增加醫院收入，在開辦30年後，醫療品質淪為口號，醫療風氣向下沈淪，醫院經營以提升盈餘為目標，和信醫院堅持不做對不起病人的事，主張醫護該花多少時間就花堆少時間，以病人為中心，提升病人五年存活率，卻讓醫院財務愈來愈難收支平衡。

嚴長壽說，黃達夫對台灣醫界多有批評，各界稱健保資料庫全球少見，他逆風指出「健保資料沒有用」，因健保濫用反而會造成數字誤導，許多人對醫療現況不願說真話，他卻敢說別人不敢講的話，讓醫界有反省空間。

台大醫學院院長吳明賢在該書序言中指出，健保實施30年，重量不重質的設計，導致多種亂象，映照黃達夫院長的先見之明，黃在健保成立之時就大聲疾呼，制度設計一定要把誘因放在對的地方，對健保成本、合理門診量、分級醫療提出建言，「他任性的天真，難免被醫界批評曲高和寡」，健保不合理設計對醫師行為產生不良影響，「已是現在進行式」。

【看原文連結】

更多udn報導

醫師判只剩5年壽命 60歲女逆轉「生理年齡僅21歲」

好市多抱枕能治失眠？她實測：躺10分鐘就想睡

學測數學A／比去年難「魔王題」考生哀號：寫不完

12年前救了牠...男接神祕電話收編「滿臉白毛浪犬」淚崩