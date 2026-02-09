出海釣魚卻目擊海鯤號海測 釣客笑：釣到被軍艦趕走

有釣友出海時碰上海鯤號實測，並上網分享被軍艦驅離的過程。（Threads @cyjosh_授權提供）





台灣自製潛艇海鯤號目前已著手進行多次海測，有民眾日前開船出海釣魚時，在台南、高雄間的海域親眼目擊海鯤號，原本民眾不知道海面上是什麼，只見一艘軍艦駛來並廣播將他們驅離，才知道原來碰上海鯤號，趕緊聽從指令離開，也將畫面PO網打趣地說：「釣魚釣到被軍艦趕走的機率是多少？」

一名網友6日在Threads貼出影片，只見一艘軍艦廣播：「船老大！船老大！請把航向調整至往北或往南走！」另一段影片則是海鯤號浮在海面上航行的畫面，網友也打趣地說：「釣魚釣到被軍艦趕走的機率是多少？」並證實是遇到海鯤號海測，還喊：「中華民國國軍加油！」

貼文一出立即引發討論，有網友大呼：「太幸運了吧！」也有人讚：「樓主今年買樂透中頭彩，出門一定有車位，這種好運真的不知道怎麼形容。」面對有網友質疑被驅離為何不馬上離開，原PO也趕緊回覆，事發當下是剛好經過、完全沒有停留，軍艦廣播第一次的時候聽不清楚，等到第二次聽清楚後就依照指令駛離。

