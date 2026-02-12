出演國片《陽光女子合唱團》票房破五億！翁倩玉返台大秀金嗓

曾獲金馬影后殊榮的翁倩玉睽違47年再度演出台灣國片，她參與演出的《陽光女子合唱團》票房開出亮眼成績，累計已突破5億元，並創下台灣影史票房第2名紀錄。翁倩玉也特地從日本返台，今（12）日下午與導演林孝謙、編劇呂安弦一同出席記者會，和影迷互動。

《陽光女子合唱團》集結陳意涵、孫淑媚、苗可麗、安心亞、何曼希以及翁倩玉等人演出，片中情感鋪陳也讓不少觀眾看完相當有感，票房持續攀升。

翁倩玉在片中飾演「玉英奶奶」，記者會上也大開金嗓和導演、編劇同台唱歌。翁倩玉說，「我47年沒有拍中文的片子、台灣電影，所以在47年後能遇到這麼一部電影，真的是我的榮幸。」並向一路支持的影迷致謝。

翁倩玉在記者會上大開金嗓，與導演林孝謙、編劇呂安弦同台唱歌。圖／台視新聞

翁倩玉也喊話大家可以帶著自己的媽媽前往觀影。此外，電影預計3月起將在澳洲、紐西蘭、以及美國、加拿大與香港等地陸續上映，讓台灣電影持續在國際發光發熱。

