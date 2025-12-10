出演《暴君的廚師》爆紅！李彩玟台北見面會突喊卡 主辦揭原因

南韓新生代男星李彩玟台北見面會今（10）日突宣布取消。（圖／翻攝自IG @l.c.m____）





南韓新生代男星李彩玟（이채민）近期憑藉《暴君的廚師》「燕熙君」一角演藝事業再攀高峰，人氣居高不上，並原訂於明年1月4日來台舉辦《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI》粉絲見面會，豈料，主辦單位今（10）日突宣布取消，引來大批粉絲不滿。

主辦單位「藝尚 Artique Production」表示：「於不可抗力因素，無法確保可以將完整的活動體驗帶給觀眾，因此我們感到非常遺憾和抱歉向大家通知本場活動取消的消息。對於此次取消所帶來的不便與失望，我們向各位致上最誠摯的歉意。」已購票觀眾將全額退費，退票流程依ibon售票系統網站辦理。

廣告 廣告

李彩玟台灣見面會主辦單位發布取消聲明。（圖／翻攝自臉書@藝尚 Artique Production）

李彩玟台灣見面會主辦單位發布取消聲明。（圖／翻攝自臉書@藝尚 Artique Production）

消息曝光後，引來大批粉絲不滿，紛紛炮轟「? ？？好不容易買到位子不差的票然後現在說活動取消？？？」、「你們主辦真的爛死了」、「我的各種成本………」、「不可抗力因素是什麼」。



【更多東森娛樂報導】

●首爾連線／李彩玟《暴君的廚師》2困擾認難受 潤娥只給自己80分

●李彩玟傲嬌年下太火！《暴君的廚師》霸佔台灣TOP1 和潤娥配一臉

●暴君駕到！李彩玟宣布明年1月來台 展現真實給粉絲

