出牆妻「離婚同日閃嫁小王」！綠帽警不甘簽和解書又受騙 怒告前妻贏了
台北市一名刑警阿大（化名）2024年8月與妻子小蓮（化名）結婚，誰知婚後不到半個月，便發現新婚妻子與他人外遇。2人簽下和解書限制女方再與小王聯繫，並限制雙方若離婚須於3日內復婚。不料小蓮卻以「整理」與小王關係為由，要求與阿大短暫離婚，之後卻又在離婚同日秒嫁小王開始同居。阿大自覺受騙，向小蓮提告求償20萬元。案經士林地院審理，一審判小蓮應賠償阿大10萬元，本案可上訴。
判決指出，阿大與小蓮於2024年8月底登記結婚，孰料2人才新婚不久，阿大就發現小蓮與另名王姓男子有不正常往來，且雙方已逾越普通朋友關係。經過協調，雙方在同年9月10日簽下和解書，內容限制小蓮不得再與王男以任何方式通訊或見面，違者需支付10萬元精神撫慰金；且若2人離婚，需在3天內重新登記結婚，違者亦需支付10萬元精神撫慰金。
阿大指出，他相信這份和解書意味著雙方願意修補破裂的婚姻關係、重新開始。然而2人簽完和解書後，小蓮以需結束、處理和小王之間的不正常關係作為藉口，要求阿大同意「短暫離婚」。另阿大措手不及的是，2人在和解當天前往戶政事務所辦理離婚，小蓮卻又在離婚同日立刻轉頭與小王完成結婚登記並且同居。
阿大痛批，小蓮以話術使他配合離婚，讓他誤以為2人仍會依約復婚，行徑已構成詐術；此外，小蓮過去為了讓這段婚姻早日結束，曾數度引發情緒性事件並被通報，導致他服務的單位獲知相關負面訊息，連帶影響阿大名譽與精神，因此對小蓮求償20萬元精神慰撫金。
對此，小蓮則辯稱自己當初是在受到阿大恐嚇下結婚，並非出於自由意志；並主張和解書內容限制她的意思自由，違反善良風俗，應屬無效。小蓮還主張，她在離婚後利即和小王登記結婚，正是擔心3天後被阿大要求依約復婚，且當初之所以簽立和解書，也是為了能儘速離婚，避免在提出離婚後衝突升高，進而被阿大家暴。
案經士林地院審理，法官指出2人簽立之和解書中有關「離婚後3日內必須復婚」的條款，牽涉個人結婚自由，已違反善良風俗，應為無效；至於禁止小蓮與志明聯繫的條款雖非無效，但由於2人已經離婚、婚姻關係不復存在，條款效力自然終止，阿大也不得再依此求償。
不過法官特別指出，小蓮從簽立和解書、與阿大離婚、再與小王結婚，3件事均在同天完成，這樣的行為足以讓阿大誤會雙方會依約在3天內重新結婚，小蓮的行徑「難謂非屬詐欺。」
法官認為，小蓮以虛假訊息讓阿大在非出於真心同意下離婚，侵害了婚姻中所保護的人格法益，且情節重大，得請求精神慰撫金。綜合小蓮的行為方式、對阿大造成的傷害等因素，認定阿大請求之精神慰撫金金額應以10萬元為適當，一審判處小蓮須向阿大賠償10萬元，全案仍可上訴。
