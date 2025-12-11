出版界最高榮譽！金鼎獎即日起報名 各獎金提高至20萬

文化部主辦第50屆金鼎獎即日起至115年1月30日止受理報名。（文化部提供）

文化部主辦第50屆金鼎獎即日起至115年1月30日止受理報名，參賽作品須為114年度1月1日至同年12月31日期間內，在我國首次出版發行的圖書、按期出版發行的雜誌，以及首次公開傳輸或發行的數位出版品與持續提供服務的數位出版營運模式。

文化部表示，創作出版自由是台灣最珍貴的資產，出版產業記錄文化也傳承知識，呈現台灣創意、求變的多元面貌，是台灣重要核心價值。金鼎獎創辦於民國65年，目的在獎勵出版發行優良雜誌、圖書與數位出版品的出版事業及其從業人員，以及對推動我國出版產業有具體成就或貢獻的個人，鼓勵出版產業發揮文化傳播的功能；金鼎獎不僅為臺灣出版界最高榮譽，歷年得獎作品亦是讀者購書的指標。

文化部提到，適逢金鼎獎邁入第50屆，本屆起每個獎項獎金由新台幣15萬元提高為20萬元，總獎金達940萬元，期盼能吸引更多優秀作品及出版從業人員參賽，並達到金鼎獎鼓勵出版產業目的，鼓勵出版界持續發揮啟迪觀念、導引思潮及文化傳承的功能。

文化部指出，金鼎獎獎項分為「雜誌類」、「圖書類」、「數位出版類」及「政府出版品類」，每年並評選出1位「特別貢獻獎」得主，以獎勵推動台灣出版產業有具體成就或貢獻者，本年度並放寬雜誌類攝影獎報名限制，應檢附參賽攝影作品最少為一幀，以鼓勵參與雜誌製作的攝影人才踴躍參與。

第50屆金鼎獎除特別貢獻獎採書面報名外，其他一律採網路報名，第50屆金鼎獎獎勵辦法及報名須知，請參閱文化部獎補助資訊網。

