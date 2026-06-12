出版社護航黃山料喊告！陳沂嗆輸不起狠酸「1句」
娛樂中心／王妤倢報導
台灣暢銷書作家黃山料多年來憑藉多部作品名列各大書店排行榜，但其主打的心靈療癒文字卻也頻頻引發兩極評價。近日，閱讀系YouTuber「多米多羅」便拍片辛辣吐槽，點出黃山料的小說劇情嚴重重複、文筆薄弱且內容空泛，犀利言論瞬間引爆網路熱議。眼見輿論風暴愈演愈烈，黃山料所屬的出版社「三采文化」於10日大動作發聲護航，強硬表示「已進行相關蒐證，並將依法審慎處理」。沒想到此舉反而再度引來猛烈砲火，網紅陳沂昨（11）日便針對此事隔空開嗆，直言這根本是危機處理中最爛的決定，更犀利反問：「今天你出來開餐廳，不許客人評論菜不好吃？」
出版社「三采文化」出面護航黃山料！喊告稱：已進行蒐證
這起「黃山料文筆之亂」起因於YouTuber多米多羅拍片痛批其小說「根本史上最難看」，意外引發大批網友共鳴與跟風評論。面對此強烈負評，出版社三采文化忍無可忍發布聲明指出，近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊，部分言論甚至已演變成近乎網路霸凌的惡劣行為，這不僅遠遠超越了理性討論的範圍、嚴重傷害創作者，也深深扭曲了健康且開放的出版空間。三采文化強調，針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意污衊，目前皆已進行相關法律蒐證，並將依法審慎處理，誓言保留後續法律責任的追究權利。
黃山料所屬出版社「三采文化」發聲明護航，稱「已進行相關蒐證，並將依法審慎處理」。（圖／翻攝自三采文化Suncolor臉書）
黃山料喊告！網紅陳沂開酸：餐廳不許客人評論菜不好吃？
不料，這番試圖力挽狂瀾的護航聲明曝光後，向來高度關注時事的陳沂也在臉書發文點評。她直言，公眾人物企圖以訟止謗，絕對是危機處理裡面最爛的決定，除非是像IU（李知恩）或蔡依林這種大眾粉絲支持度超高的頂級巨星，開告網友時輿論才會一面倒拍手叫好，認為一定是酸民太過分才讓大明星忍無可忍。陳沂語帶嘲諷地表示，如果只是稍微有點紅就急著開告，只會給人一種「想進廚房又怕熱」的輸不起既視感，她更不客氣地質疑，作家出書就如同開餐廳一樣，哪有不許客人評論菜色難吃的道理？她甚至狠批，至於那種原本就不紅還硬要亂告人的，純粹就只是想紅、想刷存在感罷了，根本連討論的價值都沒有。
最後，陳沂也發表了不同的見解。她認為對大眾熟知的公眾人物而言，在網路上不論是好是壞，只要有討論度就絕對是好事，因為負面流量同樣也是流量，反而能讓作品的內容觸及到更廣泛的受眾，也就是中國網路用語俗稱的「出圈」。陳沂更巧妙地用自然生態作比喻，認為這就像蜜蜂傳播花粉一樣，如果今天沒有任何人願意來你的地盤採蜜，那你的徒子徒孫就注定散播不出去，最後也只能孤芳自賞地在原地等待凋零。她更笑稱，在這波黃山料之亂下，說不定反而會激起某些人的好奇心，抱著「看看到底有多爛」的心態跑去買書閱讀，最終說不定陰錯陽差被圈粉了也說不定。
原文出處：出版社護航黃山料喊告！陳沂狠酸「1句」反指：想看到底有多爛而被圈粉
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