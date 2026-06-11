出版社護航黃山料喊「已蒐證」 陳沂：餐廳不許客人評論菜不好吃？

多米多羅日前在YouTube頻道發布影片，分析黃山料的作品後，引起網路熱議。（翻攝自黃山料臉書）

近日YouTuber多米多羅分析影片作家黃山料的作品，影片曝光後引發熱議，網路上也出現許多嘲諷、揶揄的留言。出版社「三采文化」昨（10）日po出聲明，提到部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍，針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意污衊，已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利。對此，網紅陳沂今（11）日po文，認為公眾人物企圖以訟止謗是危機處理裡面最爛的決定，「今天你出來開餐廳，不許客人評論菜不好吃？」

多米多羅評論黃山料 宛如很淺的池塘

多米多羅日前在YouTube頻道發布影片，分析黃山料的作品，強調自己讀了6本黃山料的作品後，「可以用簡單一個字來形容，那就是『水』！」明明閱讀6本，但體感只有2本，而書中有過多留白之處，也讓多米多羅狠酸「不要浪費紙好嗎！」他也並非覺得黃山料的書很難看，而是覺得「黃山料不是一口很深的井，是一個很淺的池塘，看一眼就見底了，但是你能在水面的倒影看到你自己。」

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黃山料先前於臉書po文回應，強調寫作這5年來，一直在努力的，是讓更多原本不閱讀的人，願意翻開一本書，也願意走進書店。「未來，我也會繼續朝這個方向前進。我還有很多可以進步的地方，也會繼續學習、繼續成長。謝謝各界給我的建議，也再次謝謝所有讀者一路以來的支持。」

出版社力挺黃山料 籲理性討論、並強調已蒐證

三采文化昨於臉書粉專po出聲明，提到理解讀者的喜好各異，並誠摯尊重每個人選擇不同閱讀體驗的權利。然而，近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊。「部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍，不僅嚴重傷害創作者，也扭曲了健康、開放的出版空間。」針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意污衊，「三采已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利。」

分析黃山料危機處理 陳沂：進廚房還怕熱

陳沂今於臉書po文，認為公眾人物企圖以訟止謗是危機處理裡面最爛的決定。除非今天是IU或蔡依林這種等級，大眾粉絲支持度超高，「吉（告）網友輿論會說做得好，網友一定是太過分才讓大明星忍無可忍。」但如果只是有點紅就開告，只會讓人覺得要進廚房還怕熱喔！「今天你出來開餐廳，不許客人評論菜不好吃？」至於那種不紅的還要亂告，純粹就只是想紅想刷關注而已。

陳沂更分析提到，對公眾人物來說，有討論度就是好事，你的內容就能觸及到更多受眾，中國說這叫「出圈」。就像蜜蜂傳播花粉一樣，如果沒人要來你這邊採蜜，你的徒子徒孫就散播不出去，也只能孤芳自賞等待凋零。「這波黃山料之亂，說不定有些人就想看到底有多爛去看他的書，然後被圈粉了也說不定。」

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