出版記者到專業經理人 趙政岷持續為內容產業加值
（中央社記者邱祖胤台北28日電）人類閱讀習慣全面改變，出版市場面臨嚴峻挑戰，剛過完50歲的「時報出版」持續尋找各種可能性，「時報出版」董事長趙政岷表示，出版社將擺脫書的框架，為內容產業加值。
趙政岷接受中央社專訪表示，他2013年剛到「時報出版」服務時，出版業產值從新台幣500多億掉到300億元，作為一家股票上櫃公司，如何幫公司賺到錢變得更具挑戰性，但他一直定位自己為「專業經理人」，勇敢接受這樣的挑戰。
趙政岷表示，他上任後首先檢視的是組織結構與前後勤比例，並嘗試透過增加出版量來支撐營收，但很快也意識到「量」並非萬靈丹，必須回到更精準的選書與結構調整。
時報出版1975年由余紀忠創辦，曾培養大批本土作家及漫畫家，引進村上春樹系列、「達文西密碼」、「EQ」等書在台灣創造銷售紀錄，1999年成為華文世界第一家股票上櫃的出版社。
「10多年前剛來時我就想推兩項工程，一是把B2B（企業對企業）改成B2C（企業對消費者），一是賺不是書的生意。前者當時沒能做到，現在是不做也不行了；後者則是從內容出發，除了把內容變成書之外，思考能不能變成別的商品，把出版社變成內容服務者」趙政岷表示。
趙政岷曾在一次演講提出現在能賣的書有幾種類型，分別是「有情、有用、有趣、有品」，合起來剛好是「情趣用品」，他自己這10多年來也一直朝這個標準在做。
所謂「情」，是能引發情感共鳴；「用」，是能解決問題；「趣」，是閱讀過程有趣好玩；「品」，則是具備收藏、典藏或紀念價值。
趙政岷強調，這並非譁眾取寵，而是出版必須面對讀者專注力下降、市場高度分眾的現實，「書若不能滿足讀者某一種具體需求，就很難被留下來」。
趙政岷非出版相關出身，卻一直與編輯工作緊密連結，就讀羅東高中時擔任班刊主編，就讀逢甲大學一年級時，一位高中同學因血友病過世，他獨力編輯並出版紀念刊物「心橋」，從撰稿、整編到印刷一手包辦，這是他人生第一本「完整完成的刊物」。
退伍後，陸續在「鞋訊」週刊、「財經紀事月刊」任職，不久後報禁解除，他考進「工商時報」，從上千人中脫穎而出，展開長達15年8個月的報社生涯，曾任「工商時報」商業新聞中心主任及「中國時報」副總編輯，也曾擔任中國時報旅行社總經理。
趙政岷說，在「工商時報」期間，他負責過多個週末與副刊版面，開創電影、美食、藝術投資等專版，也曾主持「大書坊書摘版」，與出版界建立深厚連結。1997年，他一邊工作、一邊攻讀中央大學人資所碩士，論文以台灣出版業為研究對象，訪談2、30位出版人，深入探討出版合作網絡，「那時候我已經是跑出版的記者了」。
近年趙政岷積極推動組織轉型。他表示，公司新成立童心樂活、閱讀旅行、直銷電商、數位營運與活動事業等部門，將大幅提高童書比重，閱讀旅行結合內容與走讀，電商則嘗試「書只占30%、商品占70%」的非書布局，「從內容出發，思考各種可能性」。
趙政岷表示，出版早就不是「一本書可以賣一年」的時代，一本暢銷書如今頂多撐兩個月，整體市場持續萎縮，出版人必須更清醒地理解市場結構，也要更誠實面對風險，「不是每一本書都會成功，但至少要知道為什麼出它。」
展望未來，趙政岷坦言，出版業面臨的是「必須進化、而非改善」的關鍵時刻。他表示，書的字數、形式、製作與溝通方式都要改變，出版社也必須從B2B走向B2C，成為內容服務者，但文學書仍會是重點。「前路艱難，但時報出版不會放棄文化守護者的角色，將勉力而為，繼續前進」。（編輯：李亨山）1150128
