出獄不久再犯殺人未遂 前科男借錢被拒砍老闆全家

陳姓男子因借錢不成，憤而持刀捅殺好心收留他的老闆全家。讀者提供



高雄市大寮區深夜發生工廠員工持刀攻擊老闆一家事件。有多竊盜、毒品多項前科的陳男坐牢7年後出獄，卻疑因向好心收留他的老闆借錢遭拒，心生不滿行兇，造成一家三口重傷，幸未釀命案；陳男逃了一夜後在台南落網，檢方依殺人未遂等罪起訴並聲押獲准。

檢方指出，陳男有毒品、竊盜等多項前科，自2017年間陸續犯案入獄服刑，坐牢7年後於今年5月出獄，並在友人介紹下，獲得大寮區楊姓老闆收留，在工廠擔任雜工，希望協助其重新融入社會。

今年10月27日，陳男向72歲楊姓老闆借錢花用，卻無法說明用途，楊男擔心其再度接觸毒品而拒絕借款，陳男因此心生怨恨。當晚11時35分左右，陳男攜帶美工刀潛入工廠後方住處，見楊男夫婦及12歲兒子正在睡覺，隨即持刀攻擊楊男，造成其頸部等處受傷。

楊男妻子蔡姓女子驚醒後試圖阻止，也遭割傷手部；楊男在與陳男拉扯過程中，臉部、肩膀及手部亦受傷。楊家兒子驚醒後，為引開陳男並保護家人，在工廠辦公室敲擊地面，陳男一度持刀在工廠與辦公室空間追逐。

其後，楊妻逃入辦公室並將門反鎖，陳男在門外大喊索討錢財，並踢門試圖闖入，隨後疑因擔心被害人報警而逃離現場，強盜行為未遂。

林園警分局於當晚11時39分接獲報案後，立即派員趕赴現場，將意識清楚的楊男夫婦送醫急救，並成立專案小組擴大調閱監視器追查。警方於隔日（10月28日）晚間7時16分，在台南市六甲區將陳男查緝到案。

檢警調查後，認定陳男涉犯殺人未遂罪、傷害罪、恐嚇危害安全罪，以及攜帶兇器踰越門扇侵入住宅強盜未遂罪嫌，依法提起公訴，並向法院聲請羈押獲准。檢察官指出，陳男出獄未滿5個月即犯下重大暴力犯罪，顯見悔意不足，建請法院從重量刑。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

