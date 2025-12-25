出獄不到一年又出手！2死命案男持開山刀搶劫律師 砍傷頭部遭判刑

李叢安殺人假釋不到一年又犯案。示意圖

曾犯下2死命案的男子李叢安今年9月埋伏在新店自家社區內，見64歲陳姓律師剛返家便上前勒索1萬元，雙方爆發拉扯，李男拔出預藏的開山刀劃傷對方頭部後逃之夭夭，造成陳男頭皮有3公分開放性傷口、5公分額頭撕裂傷，警方循線逮捕，台北地檢署今年10月27日依加重強盜未遂罪起訴；台北地方法院審理，將李叢安依犯攜帶兇器強盜未遂罪，處有期徒刑4年2月。可上訴。

時間回溯到2012年，沉迷於賭博網站的王姓男子積欠150萬元，因無力償還四處潛逃，為此張姓站主在網路上祭出「懸賞令」，只要逮到王男就可獲得10萬元賞金，更發下狂語，「活要見人，死要見屍」。此話引起王男不滿，連同當時19歲的李叢安等3人欲找張姓站主談判，雙方在談判的過程中，李男發狠持刀砍斷唐姓男子頸部，還殘忍將王姓男子開膛剖肚，因此遭判有期徒刑15年，去年10月才假釋出獄。

豈料假釋不到一年，李男於去年9月因缺錢花用，在自家社區徘徊尋找目標，眼見鄰居陳姓律師運動完返家，竟掏出預藏的開山刀抵住陳男腹部，欲以此勒索1萬元，但陳男不從，雙方揪扯在一塊，陳男在混亂中頭部中2刀，所幸送醫無生命危險。

李男犯案後火速逃離現場，最後仍難逃法網，他坦承是服用完喪屍毒品後犯案，檢方認李男無殺人、傷害犯意，10月27日依加重強盜未遂罪嫌提起公訴。

北院審理，認為李叢安有加重強盜實際行為，但因為得手財物，犯罪尚屬未遂，再審酌李男有經濟需求，卻不思循正當途徑獲取錢財，反趁被害人獨自返家的機會，持刀對被害人強盜財物，雙方拉扯之際不僅造成被害人受傷，更使他精神上飽受驚嚇，所為實值非難。

但北院又考慮道，李叢安因假釋出監求職困難，適逢親屬因病需錢花費才會犯下本案，犯後深具悔意，被害人當庭也表示原諒；又考量李男自陳高中肄業，已婚，案發時從事粗工，月收入約2萬元，須扶養父親、岳父，妻子精神狀況不佳，自身亦有重度躁鬱症等身心狀況，因此量處4年2月。



