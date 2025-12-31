出獄不到5月砍傷老闆全家 嫌涉殺人未遂被起訴

南部中心／呂彥頡、張可倫 高雄市報導

高雄一名竊盜毒品前科的男子，出獄後找不到工作，一間鐵工廠老闆好心收留他，沒想到這名陳姓男子某次向老闆借錢不成，竟然深夜持美工刀闖進工廠內，將老闆一家3口砍傷，72歲的老闆更是被砍成重傷，由於陳姓嫌犯剛出獄不到5個月，又涉嫌殺人未遂，現在檢方將他起訴，請求法院從重量刑。





出獄不到5月砍傷老闆全家 嫌涉犯「殺人重罪」被起訴

被砍的老闆胸口、鎖骨都還有長長的刀疤。（圖／民視新聞）









鐵工廠內，怵目驚心，地上血跡斑斑，工廠老闆被人砍得滿身傷，抬上擔架送醫。老闆娘和年僅12歲的兒子，也被砍傷，而持刀攻擊他們的，竟然是自家工廠員工。警方衝進民宅，逮捕砍人員工，事發在今年10月份，只因為和老闆借錢不成，竟然深夜闖入鐵工廠內，趁老闆一家人熟睡，持美工刀砍傷老闆全家。當事鐵工廠老闆娘說：「我們在睡覺，他進來後，拿刀割我老公的脖子，看到我小孩拿球棒，他就追他，說我要錢。」

嫌犯攻擊老闆後，太太和兒子也驚醒，嚇得逃竄，太太躲到辦公室內報警，12歲的兒子抄起球棒，試圖反擊，嫌犯立刻落跑，只是工廠老闆被砍到重傷，事隔兩個月，胸口、鎖骨都還有長長的刀疤。

鐵工廠老闆回憶當時狀況：「整個裡面都是血，外面也是血，他在追我小孩的時候，我老婆趁機報案，我已經流血流到沒力了。」





鐵工廠員工和老闆欠錢不成，竟然深夜持刀砍傷老闆全家。（圖／翻攝畫面）









持刀砍老闆的45歲陳姓員工，2017年起，犯下多起竊盜、毒品案件，入獄服刑7年，出獄後，看到高雄大寮這間鐵工廠在找員工，他上門應徵，老闆好心錄取他，沒想到，惹禍上身。

鐵工廠老闆：「本來我就不要，看到他外表我就不要，他說做一天算一天沒關係，我想說好，看他很可憐。」鐵工廠老闆娘：「他拜託老闆說我沒工作，來這邊學好不好，工作第6天就殺我們了。」

高雄地檢署襄閱林志祐：「認為被告涉犯殺人未遂、恐嚇，危害安全及攜帶凶器，踰越門扇侵入住宅強盜未遂罪嫌，依法予以起訴。」

剛出獄不到5個月，就犯下殺人重罪，目前陳姓兇嫌遭羈押，檢察官將他起訴，楊姓工廠老闆一片好心收留對方，卻換來恩將仇報，也成了他們全家人，抹滅不掉的陰影。





