出獄不走回頭路 「一雙鞋、走正路」贈鞋活動好揪心

法務部部長鄭銘謙與身兼高檢署檢察長的臺更保張斗輝董事長等人今日共同出席「一雙鞋、走正路」贈鞋儀式，象徵社會力量與政府攜手推動更生保護工作。（法務部提供）

為鼓勵受刑人重返社會、走上正途，財團法人台灣更生保護會（下稱台更保）台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向友善企業募集全新的運動鞋贈予矯正署，再由矯正機關轉送給經濟弱勢的出監受刑人，讓他們可以帶著尊嚴與溫暖，邁出復歸社會的第一步，未來能夠行正途，走正路。

法務部部長鄭銘謙與身兼高檢署檢察長的台更保張斗輝董事長今（17）日共同出席「一雙鞋、走正路」贈鞋儀式，為捐贈與受贈雙方，即台更保台中分會與矯正署予以見證，象徵社會力量與政府攜手合作，展現公私協力推動更生保護工作的靈活與能量。

本計畫發想於台更保台中分會主任委員廖學從在一次前往矯正機關參加關懷活動時，注意到許多剛踏出監獄的更生人，因入監多年，原有鞋子早已破損或不合腳，出監時甚至沒有合適的鞋子可穿。為此，他決定為更生朋友募集「出監的第一雙鞋」，在廖主任委員的奔走與促成下，品牌鞋廠蕭瑞芬董事長當仁不讓，捐出4,000雙全新運動鞋，雙方以實際行動展現對社會關懷的共同理念，期盼這雙新鞋能成為陪伴更生人站穩腳步、重新出發的力量。

鄭銘謙致詞時表示，感謝活動發起人廖主任委員「溫暖有愛」的善舉，將一個細微的觀察，化為全國性的關懷行動。而這雙鞋蘊含著深刻希望與期許，不只是提供物資解決出監受刑人燃眉之急，更是讓他們能夠感受到希望，傳遞來自社會的鼓勵與祝福，並承載著社會對其勇於改變、堅持向善的期許，因此每位收到新鞋的更生朋友，也都會收到鄭部長的一封信。

鄭銘謙強調，社會的理解與接納是更生之路上最關鍵的力量，感謝台更保及所有善心人士的愛心與付出，讓受刑人在重返社會的關鍵時刻，能感受到社會的溫暖與期待，進而勇敢邁出改變的第一步。

為幫助每位更生朋友重返新生，法務部也將持續督導更生保護會與矯正機關緊密合作，整合公私部門資源與社會力量，推動「溫暖有感」的更生保護服務，提供受刑人從出監前到復歸社會後的全程陪伴與支持，協助更生朋友「走上正途」，穩健重返社會，重新開啟有尊嚴、有希望的新人生。

